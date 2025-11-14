Violencia en Bucaramanga y Piedecuesta: homicidios por riñas dejan un hombre y una joven muertos

Bucaramanga

Dos hechos de intolerancia registrados con media hora de diferencia dejaron un hombre de 22 años y una joven de 19, asesinados en el área metropolitana, en Bucaramanga y Piedecuesta.

El primer caso ocurrió hacia las 8:00 de la noche en el barrio Café Madrid de Bucaramanga, sector del túnel. Allí, Michael Arley Hernández Morales, de 22 años, murió tras recibir una puñalada en el cuello durante una riña.

De acuerdo con las autoridades, Hernández discutía con una mujer cuando Pedro Jesús Monsalve Becerra, compañero sentimental de ella, intervino y lo atacó con un arma cortopunzante. La víctima fue trasladada al Hospital Local del Norte, donde falleció por la gravedad de la herida.

Gracias a la información de la comunidad, la Polícia logró capturar al presunto agresor y recuperar el cuchillo utilizado.

Una mujer fue asesinada en Piedecuesta en medio de una riña

El segundo hecho ocurrió a las 7:35 p.m. en el barrio San Silvestre de Piedecuesta, donde Yulieth Alexandra Sandoval Hernández, de 19 años, murió tras recibir dos impactos de arma de fuego.

Testigos indicaron que la joven departía con amigos y familiares cuando un grupo de motociclistas pasó por la zona, generándose una riña. Los involucrados se retiraron, pero metros más adelante regresaron y se desató nuevamente la confrontación, esta vez con armas cortopunzantes y contundentes. En medio del desorden, uno de los motociclistas disparó contra el grupo, impactando a la joven.

Amigos de la víctima respondieron con un disparo hacia los agresores, quienes huyeron en motocicletas. Sandoval fue llevada al hospital local, pero llegó sin signos vitales.

Ambos casos fueron catalogados como riñas por intolerancia social, una problemática que sigue cobrando vidas en el área metropolitana de Bucaramanga.