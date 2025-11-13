Ministro de Defensa visitará Bucaramanga para evaluar refuerzos de seguridad

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, confirmó que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, visitará la ciudad en los próximos días para encabezar un consejo de seguridad con la cúpula militar.

El anuncio se dio luego de una reunión, donde el mandatario expuso las preocupaciones de seguridad de los bumangueses y pidió apoyo para reforzar la vigilancia en diciembre.

“Vamos a lograr el fortalecimiento del pie de fuerza para Bucaramanga con policías profesionales y estudiantes en formación”.

El alcalde encargado también señaló que se avanzará en un plan para mejorar la tecnología del sistema de seguridad, con el propósito de ampliar la capacidad de monitoreo en zonas críticas de la ciudad.

“El ministro se mostró dispuesto a apoyar a Bucaramanga y estará aquí en un consejo de seguridad junto a la cúpula militar”, añadió.

La administración municipal aseguró que buscará acelerar la ejecución de estas medidas para garantizar mayor presencia policial y respuesta rápida durante la temporada decembrina.