América busca el milagro ante Nacional por las ‘semis’ de vuelta por Copa: fecha, hora y cómo seguir

América de Cali y Atlético Nacional se enfrentan este domingo, en el estadio Pascual Guerrero, por el partido de vuelta en la semifinal de la Copa Colombia, Independiente Medellín espera un finalista para definir el título de 2025.

América llega a este duelo tras haber perdido 4-1 en partido de ida, que se jugó en el Atanasio. Por lo que necesita una victoria al menos con tres goles de diferencia, para al menos forzar la definición desde el tiro penal, si quiere avanzar de forma directa deberá ganar por más de cuatro anotaciones.

El conjunto escarlata llegó a este encuentro tras dejar en el camino a Junior en los cuartos de final por penales y ganarle a Bucaramanga en los octavos por Copa. Sin embargo, en la Liga viene de caer 3-0 ante Medellín en la fecha 20, aun así lograron pasar a los cuadrangulares en la octava posición.

Nacional, por su parte, sigue en la tarea de defender el título. Ya cumplió con la tarea de ganar en su casa y por goleada en Medellín con tres goles de diferencia, lo que lo deja como favorita en esta llave para avanzar a la final. Los encargados de marcar en el partido de ida fueron, Juan Bauza, Mateus Uribe, Juan Rengifo con gol olímpico y Alfredo Morelos.

Los dirigidos por Diego Arias, también llegan a este compromiso, tras haber perdido 2-1 ante Junior, en la última jornada del todos contra todos, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. En Copa dejaron en el camino a Once Caldas en los octavos y a Deportes Quindío en los octavos.

Lo curioso de este duelo entre Escarlatas y Verdolagas es que se volverán a enfrentar en los cuadrangulares, ya que ambos comparten zona en el grupo A.

Hora, fecha y cómo seguir el partidazo

El partido entre América y Nacional se jugará este domingo 16 de noviembre a partir de las 5:00 p.m.(hora Colombia), en el estadio Pascual Guerrero en Cali, lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y por el minuto a minuto de la página web.