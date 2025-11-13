América rechazó actos vandálicos en Medellín: “Ponen en riesgo la integridad de los jugadores”

¡Disturbios entre hinchas previo a la última fecha! En la previa de los partidos restantes de la fecha 20 por Liga Colombiana, que definirán los últimos dos clasificados a los cuadrangulares, se presentaron algunos actos vandálicos entre aficiones de Atlético Nacional sobre los de América de Cali.

Los hechos tuvieron lugar en El Poblado de la ciudad de Medellín, donde hinchas de Nacional llegaron en motocicleta para atacar a los seguidores del América, quienes se encontraban en las afueras del hotel de concentración apoyando al equipo que se juega su cupo a los cuadrangulares.

El incidente dejó a varias personas heridas y las autoridades tuvieron que intervenir para calmar a las aficiones.

Según informó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, una persona fue herida con arma cortopunzante y tuvo que ser trasladada a la Clínica Las Vegas, donde se registraron nuevos disturbios con palos, sillas y armas blancas; antes de que la situación fuera controlada por la Policía.

Además, el alcalde confirmó: "Se logró la captura de dos personas por daño en bien ajeno y varias más fueron trasladadas para su individualización“.

Hinchas de atlético nacional llegaron en bandada en el hotel de concentración del América de Cali en Medellín y atacaron a los hinchas del rojo escarlata dejando varios heridos. pic.twitter.com/iRd4dNy9eZ — Jimmy Sepulveda (@JAsepulveda77) November 13, 2025

América se pronunció sobre lo sucedido con los hinchas

Tras los actos violentos que se presentaron en la noche del miércoles 12 de noviembre entre la hinchada del América de Cali y Atlético Nacional, el equipo vallecaucano se pronunció con un comunicado oficial respecto a lo sucedido.

“América de Cali rechaza con vehemencia los hechos de violencia que se presentaron el día de ayer en el hotel de concentración de nuestro equipo profesional en Medellín. Estos actos vandálicos no tienen cabida en el fútbol y ponen en riesgo la integridad de los jugadores, cuerpo técnico y de los hinchas. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que investiguen los hechos y se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el fútbol colombiano”, se puede leer en el comunicado.

A continuación el comunicado oficial de América