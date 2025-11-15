Alcaldes de Cundinamarca piden a Galán “coherencia” por pico y placa para vehículos no registrados

Bogotá D.C

Más alcaldes de municipios de Cundinamarca han manifestado su rechazo contra la medida que anunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de poner pico y placa los sábados para los vehículos no registrados en la capital.

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso , pidió a su homólogo, coherencia frente a las decisiones que está tomando.

“No quiero imaginarme si todos los alcaldes de Cundinamarca tomáramos la decisión de no permitir el tránsito de vehículos matriculados en Bogotá por el departamento… alcalde Galán, debemos unir y no dividir”, señaló Donoso.

Por su parte, el alcalde de Facatativá , Luis Carlos Casas, aseguró que esto podría generar un desequilibrio económico en las secretarías de tránsito de los municipios.

“Ese billón de pesos que se dice que no recibe la capital están distribuidos en todos los entes territoriales , pues es aquí donde la mayor cantidad de tiempo los vehículos transitan y además residen. Por eso, los recursos que llegan a nuestros municipios se utilizan también para mejorar la movilidad de nuestros territorios”, sostuvo Casas.

El alcalde Galán no se ha pronunciado al respecto de las réplicas de sus homólogos que han criticado la medida que anunció el pasado viernes 14 de noviembre.

Los alcaldes esperan concertar un diálogo con Galán para llegar a acuerdos sobre esta medida que no fue compartida preliminarmente.