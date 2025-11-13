“Hay miedo, hay más en la lista”: padre del joven de 20 años asesinado en Piedecuesta

Bucaramanga

El padre de Deyner David Zuluaga, joven de 20 años asesinado el miércoles 12 de noviembre en Piedecuesta, de ocho disparos hizo un llamado a las autoridades para que investiguen el crimen y que “no quede en la impunidad”, denuncia que hay más jóvenes del sector amenazados.

Según relató el padre de la víctima, quien prefirió mantener su nombre bajo reserva por seguridad, además de pedir justicia por su hijo, víctima de este hecho sicarial, denunció que en el barrio Cerros de Mediterráneo otros jóvenes también están siendo amenazados de muerte.

“Se han venido presentando muchos actos violentos y según veo, eso sigue y sigue y no ha parado, y no veo ninguna solución por parte de las autoridades, de la alcaldía. Eso es algo prácticamente que se está volviendo peligroso para toda la comunidad, se está volviendo ya como una especie de vandalismo entre barrios. Yo le pido a las autoridades que la muerte de mi hijo no quede impune, porque, así como él falleció, así como lo mataron a él, ahora hay muchos muchachos que también están en la lista”, comentó.

Resaltó que sienten temor porque pueden seguir presentándose más asesinatos, “aquí todos están amenazados, no sé quién será, pero lo único que sé es que los jóvenes están amenazados de una parte y de otra, y las autoridades no hacen nada por esclarecer los hechos”.

Vecinos de la zona coinciden en que la inseguridad ha aumentado de forma alarmante y que los enfrentamientos entre barrios están generando miedo y zozobra entre las familias. Piden que las autoridades tomen medidas urgentes antes de que haya más víctimas.