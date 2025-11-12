Miércoles 12 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Vuelve y juega, la clínica San Rafael anunció la suspensión de servicios a usuarios de la Nueva EPS en el Quindío

Y es que en el pasado mes de agosto fue anunciada la suspensión de servicios por parte de la Clínica San Rafael para los usuarios en los departamentos de Risaralda y Quindío, nuevamente se genera la situación por la falta de pago de la deuda de la Nueva EPS.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

En las últimas horas se dio a conocer un comunicado por parte de la clínica en el que sostienen que por causas ajenas suspenderán temporalmente los servicios a los usuarios, exceptuando las urgencias vitales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El presidente de la asociación de usuarios de la Nueva EPS en el Quindío, Roberto Acosta Garcés dio a conocer que tenían restricciones en cuanto a los servicios por eso aumenta la preocupación ante el anuncio de suspensión.

Señaló que son 240 mil los usuarios en el departamento y que serán afectados con la medida puesto que ya no tienen donde los atiendan.

Le puede interesar: Martes 11 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Explicó que en el hospital San Juan de Dios de Armenia solo les brindan la atención ante urgencias vitales y en la Sagrada Familia en reiteradas ocasiones han suspendido los servicios debido a la falta de pagos.

Considera las intervenciones por parte del gobierno nacional en nada han disminuido la problemática, sino que se ha incrementado por lo que espera pronto sea solventada la crisis.

La clínica alertó que la Nueva EPS mantiene una importante deuda lo que ha desencadenado en graves afectaciones en el normal desarrollo de las operaciones lo que dificulta el cumplimiento de las obligaciones con el personal de salud y proveedores.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No para el drama para los usuarios de la salud en el Quindío, una mujer usuaria de la EPS Asmetsalud denuncia que en la clínica San Rafael le suspendieron una cirugía de urgencia sin ninguna razón, teme por su condición de salud.

Mientras que padres de familia de jóvenes que padecen problemas de salud mental también denuncian barreras para el acceso a tratamientos y atención de urgencia en clínicas y hospitales de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La alcaldía de Armenia aún no ha expedido el decreto con la modificación del pico y placa en toda la ciudad para vehículos particulares y motos y que debe entrar a regir con comparendo el 18 de noviembre

Voceros de grupos de moteros en Armenia aclararon que por ahora sigue rigiendo el pico y placa en los dos cuadrantes del centro de la ciudad y que mientras no se publique el decreto que especifica como será la restricción y los comparendos, no hay ni comparendos pedagógicos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El secretario de tránsito Daniel Jaime Castaño ratifico la información y en diálogo con Caracol radio subrayó “mientras no se expida el acto administrativo que establece ya las fechas en las que iniciará la implementación de esta nueva medida, sigue rigiendo el pico y placa como viene.

Y agregó “Todavía no hay sanciones, no hay nada por fuera de ese perímetro del centro o el centro ampliado, sino que estamos en esa parte de socialización de la medida y una vez se expida el pico y placa, pues así ya quedan establecidos bien los términos de esa jornada o ese periodo educativo y posteriormente cuando ya entra a regir en firme desde esa parte de sancionatoria.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Armenia manifestó que dependiendo del avance de obras irán evaluando que otras medidas serían objeto de modificaciones

El próximo martes 18 de noviembre iniciará la modificación del pico y placa que regirá en toda la ciudad de 7 de la mañana a 7 de la noche.

El alcalde de la ciudad, James Padilla reconoció que las obras siempre generan complejidades en materia de movilidad por eso mientras esperan como se va dando toda la situación en el transcurso de los días para evaluar qué otras medidas podrían ir modificando.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Puntualmente sobre el pronunciamiento del gobernador del Quindío quien rechazó la modificación y solicitó que la misma no se materialice, el mandatario local fue claro en que están enfocados en el trabajo de la ciudad por eso se preocupa de sus cosas.

Fue claro que como alcalde no está diciendo que hará, sino que realmente se está haciendo el trabajo por eso cuando a la casa se le quieren hacer mejoras siempre habrá traumatismos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

737 viviendas serán construidas en el Quindío mediante un convenio entre la gobernación departamental y los municipios

la gerente de la empresa Proyecta Lina Marcela Roldán informó que serán 637 viviendas de interés prioritario con un valor de 90 salarios mínimos y 100 de interés social con un valor de 130 salarios mínimos por lo que en total son 737 viviendas nuevas en el departamento.

Explicó que realizaron convenios interadministrativos que están firmados y legalizados en la plataforma Secop con todos los municipios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Afirmó que estos a su vez aportaron las fichas catastrales y escrituras previamente aprobados por los concejos de cada municipio lo que finalmente permitió la entrega de los respectivos lotes.

Aseguró que los subsidios de vivienda del departamento están entre 30 a 40 millones de pesos y sin contar los de municipios puesto que deben esperar el valor comercial de los lotes.

Añadió que esperan salir de las consultorías, formular los proyectos y empezar ferias de comercialización para generar la orientación correspondiente a los ciudadanos. Vale anotar que serán más de 21 mil millones de pesos destinados para este proyecto de vivienda.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el marco del Comité Departamental del Conocimiento del Riesgo y Desastre, el equipo técnico de la Oficina de Gestión del Riesgo de la CRQ conoció de primera mano el modelo de Red Hidrometeorológica y Sistema de Alertas Tempranas implementado en Pereira y Risaralda, con el objetivo de analizarlo como referente para su adopción y fortalecimiento en el departamento del Quindío, dado los resultados positivos que ha demostrado en la prevención y respuesta frente a emergencias.

La corporación iniciará acciones orientadas a la adaptación, instalación y desarrollo de estos sistemas en puntos estratégicos del territorio, con el fin de monitorear en tiempo real el comportamiento de las lluvias, caudales y condiciones geodinámicas. Esto permitirá emitir alertas tempranas frente a eventos como avenidas torrenciales, movimientos en masa y deslizamientos, reduciendo el riesgo para las comunidades.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con la muerte violenta de la señora Gloria Inés Piedrahita Salazar de 60 años de edad por el accidente de tránsito el pasado lunes en la avenida Bolívar al norte de la ciudad ya son 23 las personas que han muerto en siniestros viales este año en la capital del departamento del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Secretaría de Gobierno y Convivencia de Armenia hace un llamado a la ciudadanía para que esté atenta frente a personas inescrupulosas que están cobrando dinero por trámites con motivo de las jornadas de esterilización que realiza la Administración Municipal.

La dependencia aclara que todos los servicios ofrecidos en el marco de las jornadas oficiales de esterilización SON COMPLETAMENTE GRATUITOS, y que ninguna persona o entidad externa está autorizada para cobrar dinero o recibir pagos por agendamiento, transporte, inscripción o atención de los animales.

Todas las personas interesadas en estos servicios pueden solicitarlo de manera gratuita y sin intermediarios a través del correo bienestaranimal@armenia.gov.co, enviando un correo electrónico con los datos de la mascota, datos de su propietario y datos de contacto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 20 comparendos ambientales se han interpuesto a quienes disponen de manera inadecuada los residuos en Armenia

Una de las problemáticas más álgidas en la ciudad tiene que ver con las basuras en diferentes sectores donde la gente hace caso omiso a los días y horarios de recolección afectando el panorama.

El gerente de Empresas Públicas de Armenia, Paulo Cesar Rodríguez sostuvo que es un tema muy complejo y que no solo se presenta en el territorio sino en varias ciudades a nivel nacional.

Señaló que todavía falta mucha conciencia sobre los hábitos en el manejo adecuado de los residuos por eso apuntan a las campañas pedagógicas, pero si no es efectivo acuden a los comparendos ambientales. Enfatizó que trabajan de la mano con la Policía departamental y la secretaría de Gobierno de la ciudad para imponer las respectivas sanciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Diputados de oposición en el Quindío alertaron sobre las dificultades para la entrega de los escenarios deportivos a cargo de Proyecta, desde la empresa sostienen que avanzan en el proceso

En las instalaciones de la asamblea departamental se llevó a cabo un debate sobre la situación de los escenarios como el complejo acuático y el coliseo multideporte a cargo de la administración departamental.

El diputado ponente Jorge Iván Yusti manifestó que el debate nace de la preocupación por las demoras actuales que impiden la entrega y puesta en funcionamiento de dichos escenarios.

Advirtió que desde la gobernación departamental han anunciado entregas a través de las redes sociales, pero que en realidad el panorama es muy diferente. Fue claro que en las condiciones actuales en dichos escenarios no se pude practicar ningún tipo de deporte puesto que no cuenta con las condiciones idóneas para su funcionamiento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte la gerente de la empresa Proyecta Quindío, Lina Marcela Roldán reconoció la complejidad de la situación puesto que, aunque terminaron las obras ahora están enfocados en el proceso de entrega al municipio.

Sostuvo que las obras ya fueron terminadas, pero todo lo que tiene que ver con la entrega ha sido tedioso. Aseguró que lo más importante es que están trabajando en cumplir a cabalidad con los diferentes requisitos para entregar en el menor tiempo a la alcaldía de la ciudad.

Especificó que con el complejo acuático se han generado muchas dificultades técnicas con el Retie que es el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Considera es difícil cuando dependen de terceros, pero continúan trabajando a pesar de la angustia del tiempo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades de La Tebaida advierten que la mayoría de los capturados en hechos delictivos salen rápidamente en libertad

Uno de los municipios más afectados por la criminalidad en el departamento ha sido La Tebaida por las diferentes problemáticas que se viven como es el caso del tráfico de estupefacientes.

El alcalde de la localidad, Ricardo Celis manifestó que el panorama va mejorando y espera así continúe puesto que recibieron una camioneta nueva para la Policía lo que fortalecerá el plan operativo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Destacó que cuentan con más de 300 capturas en lo corrido del año, pero lo más complejo tiene que ver con que la mayoría están nuevamente delinquiendo en las calles del municipio.

Fue claro que es la ley actual por eso envío el llamado a las autoridades a continuar fortaleciendo las capturas y que la reincidencia permita que puedan ser enviados a prisión.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las remesas que llegan a Armenia se han convertido en una fuente clave para el sostenimiento de miles de hogares y en un motor del comercio local. Según el Observatorio Económico de Armenia, estos flujos alcanzaron en el segundo trimestre de 2025 los $306.100 millones, con un crecimiento interanual del 17,2 %, consolidando a la capital quindiana como uno de los principales receptores de remesas en el Eje Cafetero.

El estudio revela que Estados Unidos aporta el 60,6 % y España el 23,8 % del total de remesas que llegan a los hogares de la ciudad, lo que evidencia una alta concentración geográfica. Este ingreso se destina, principalmente, a gastos de consumo y servicios locales, como el comercio minorista, los restaurantes y el transporte, donde el impacto se refleja casi de inmediato en las ventas y el empleo urbano.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, más de 150 personas se han postulado para el subsidio al desempleo que ofrece la caja de compensación familiar, Comfenalco, el plazo para postularse vence este viernes14 de noviembre y lo puede hacer en la sede administrativa de Comfenalco a través de la página web. www.comfenalcoquindio.com

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Residentes, transeúntes y el grupo cívico del parque de Los Fundadores al norte de Armenia denuncian que un hombre grabado en video constantemente está destruyendo, arrancando y robando las matas que han sembrado en unos de los jardines de este importante parque.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La obra de rehabilitación y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado que se adelanta sobre la carrera 25 entre calles 30 y 35, en el municipio de Calarcá, alcanza un avance del 25 %, según informó Empresas Públicas de Calarcá

La obra cuenta con una inversión cercana a los $190 millones de pesos y un plazo de ejecución de dos meses, con el objetivo de mejorar las condiciones del saneamiento básico, la movilidad y la calidad de vida de los residentes del sector.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Calarcá, EMCA, radicó ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), documento que define las acciones para la descontaminación y manejo adecuado de las aguas residuales en el municipio.El director de Planeación de EMCA, Hugo González Parra, agregó que dentro de la modificación se incluye la construcción de las dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) proyectadas para Calarcá y el corregimiento de Barcelona, obras fundamentales para mejorar la calidad del recurso hídrico y contribuir al saneamiento ambiental del municipio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Alcalde de Calarcá, Juan Sebastián Ramos Velasco, posesionó a tres nuevos funcionarios que harán parte de la Administración Municipal, ellos son: Ingeniero Civil Renato Daza, Subsecretario de Ordenamiento Territorial. Ingeniero Civil Javier Esteban Rincón Luis, secretario de Planeación y el Arquitecto Jhonathan Rodríguez Gutiérrez, Subsecretario de Vivienda y Obras Públicas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un total de 402 micro, pequeñas y medianas empresas del Quindío participaron en el programa FortaleSER de Comfenalco Quindío que en 2025 cumple su cuarta versión.

Esta estrategia financiada con recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), fue diseñada para impulsar el desarrollo económico regional a través del fortalecimiento empresarial y la mejora de la productividad del talento humano.

Desarrollado entre mayo y noviembre de 2025 y con la operación de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, se logró impactar a 2.388 trabajadores con procesos de asistencia técnica, mentorías y consultorías empresariales,

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el marco de la estrategia Acceso a Mercados, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, en alianza con la Alcaldía de Armenia y la Gobernación del Quindío, logró llevar una delegación de empresarios locales a ANDINAPACK 2025, una de las ferias más importantes del país en la industria de empaques.

Fueron dos días en los que los 20 empresarios de sectores como cafés especiales, lácteos, cárnicos, transformadores de frutales y bebidas, cada uno con necesidades específicas, recorrieron la feria en Bogotá

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un grupo de estudiantes del programa de Biología de la Universidad del Quindío realizó un documental en la vereda Pedregales Alto, en el municipio de Génova, Quindío como resultado de la electiva Documentación audiovisual para la divulgación científica y la apropiación social del conocimiento. La producción aborda la conservación de una zona de alta biodiversidad donde habitan especies emblemáticas como el loro coroniazul.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, El patinador quindiano Juan Diego Yepes Restrepo se consagró campeón en la prueba de 100 metros en la tercera Válida Nacional Interclubes de Patinaje de Velocidad, categoría mayores, disputada en Ibagué, Tolima.

Además, obtuvo medalla de plata en la vuelta al circuito y bronce en los 200 metros, consolidando una de las actuaciones más destacadas del certamen y ratificando su condición de figura nacional en esta disciplina.