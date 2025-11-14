Jara, Kast, Matthei y Kaiser: favoritos para las presidenciales Chile

Este domingo 16 de noviembre, los chilenos acudirán a las urnas para decidir el rumbo político del país en unas elecciones presidenciales que, desde un comienzo, reflejan una fuerte división ideológica.

Según encuestas del Centro de Estudios Públicos, los dos favoritos son Jeannette Jara, por la izquierda, y José Antonio Kast, por la derecha. Evelyn Matthei se presenta como una alternativa moderada dentro del mismo sector de Kast, mientras que Johannes Kaiser representa una opción más extrema dentro de la derecha, con un enfoque ultraconservador y liberal en lo económico.

¿Cuál es el perfil de los candidatos?

Jannette Jara

Nació el 23 de abril de 1974, es abogada y administradora pública chilena y se desempeñó como Ministra de Trabajo y Previsión Social entre 2022 y 2025 durante la presidencia de Gabriel Boric.

Es militate del Partido Comunista de Chile y proveniente de una familia de Conchalí, una comuna perteneciente al sector norte de Santiago de Chile.

Logros durante su trayectoria:

Ley de la semana laboral de 40 horas: Durante su gestión como ministra de Trabajo y Prevensión Social, Jara impulsó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Aumento de salario mínimo: La hoy candidata, encabezó negociaciones que llevaron a un alza histórico del salario mínimo en Chile.

La hoy candidata, encabezó negociaciones que llevaron a un alza histórico del salario mínimo en Chile. Ley “Karin” contra el acoso laboral: Bajo su mando en la cartera , impulso la ley contra el acoso y la violencia en el ámbito laboral.

Bajo su mando en la cartera , impulso la ley contra el acoso y la violencia en el ámbito laboral. Avances en equidad de género y trabajo decente: Ha impulsado las condiciones laborales más justas y normas que contribuye a mejorar la empleabilidad de mujeres.

José Antonio Kast

Nació el 18 de enero de 1966 en Santiago de Chile. Es hijo de inmigrantes alemanes.

Kast, se formó en el Colegio Alemán de Santiago y luego estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y juró como abogado ante la Corte Suprema en 1991.

José Kast, desde el año 2019, es fundador y líder del Partido Republicano de Chile. Su ideología es de derecha.

Logros durante su trayectoria:

Consolidó una base política propia en la derecha chilena al fundar un partido y movilizar electores que se sienten representados por discursos más duros en seguridad, inmigración y orden público.

En la elección presidencial de 2021, logró pasar a segunda vuelta, obteniendo alrededor del 27,91 % en primera vuelta y el 44,13 % en segunda vuelta.

Como diputado, tuvo visibilidad en comisiones, liderazgo partidario y una carrera prolongada (más de 15 años en el Congreso) lo cual implica experiencia legislativa.

Con su partido y base política, logró posicionarse como una alternativa destacada en la derecha-conservadora de Chile, lo que influye en el espectro político nacional.

Evelyn Matthei

Es una de las políticas con mayor trayectoria en la derecha chilena. Nació el 11 de noviembre de 1953 en Santiago de Chile.

Es economista de la UC, ha sido diputada, senadora, ministra del Trabajo y alcaldesa de Providencia.

Logros en su trayectoria:

Como ministra destacó por su gestión enfocada en resultados y transparencia.

Como alcaldesa, se hizo conocida por fortalecer la seguridad comunal, mejorar la coordinación con Carabineros y promover iniciativas de gestión hídrica y espacios públicos.

En 2025 fue proclamada candidata presidencial de Chile Vamos.

Su mensaje político apunta a “orden y pragmatismo”, privilegiando soluciones concretas por sobre confrontaciones ideológicas, respaldada en su experiencia en distintos niveles del Estado.

Johannes Kaiser nació el 5 de enero de 1976 en Santiago, Chile.

Kaiser, es un político chileno con posiciones conservadoras y de corte libertario.

Se identifica como “paleolibertario”, defendiendo un Estado reducido, un modelo económico liberal, amplia posibilidad de tenencia de armas y políticas estrictas en materia de seguridad y migración.

Logros en su trayectoria:

Fue elegido diputado por el Distrito 10 (Región Metropolitana) para el período 2022‑2026.

Forma parte de comisiones clave en el Congreso: Derechos Humanos, Defensa Nacional, Gobierno Interior y Ética/Transparencia.

Fundó el Partido Nacional Libertario, que ha crecido bajo su liderazgo y ya tiene varios diputados alineados con su proyecto.

Ha dado visibilidad pública a su discurso a través de su canal de YouTube “El Nacional Libertario”, lo que le ha permitido construir una base de seguidores más allá de la política tradicional.

Ha promovido iniciativas parlamentarias: por ejemplo, ha impulsado un proyecto de resolución para que el gobierno elimine ciertos beneficios a exonerados que, según él, han usado “ventajas fraudulentas”.

¿Cuáles son las propuestas de los candidatos?

Jara, propone una agenda fuertemente social: impulsar una reforma profunda al sistema de pensiones hacia un modelo mixto, aumentar la Pensión Garantizada Universal y fortalecer la educación pública.

En seguridad, plantea modernizar a las policías, combatir el crimen organizado y mejorar la infraestructura penitenciaria.

Su propuesta económica incluye mayor inversión pública, apoyo a pymes, alza del salario mínimo y una estrategia de desarrollo basada en el litio y la transición energética.

Kast, en cambio, se centra en un endurecimiento general del control del delito y la migración.

Su programa contempla penas más altas, cárceles modernizadas, refuerzo del resguardo fronterizo y una fuerte autoridad policial.

En lo económico, propone recortes significativos del gasto fiscal, menos impuestos para empresas y reformas para agilizar la inversión privada. También, busca cambios en educación, eliminando el sistema de sorteos escolares, y un plan masivo de construcción de viviendas.

Por su parte, Matthei, apuesta por un mensaje de orden, crecimiento y modernización del Estado. Plantea fortalecer a las instituciones de seguridad, agilizar proyectos de infraestructura y energía, y generar más empleo con énfasis en la inversión y el apoyo a las pymes.

Su propuesta social apunta a mejorar la calidad de vida a través de mejores servicios públicos, más vivienda y apoyo directo a las familias, subrayando un estilo de gestión pragmático y orientado a resultados.

Johannes Kaiser, representa una opción más extrema dentro de la derecha, con un enfoque ultraconservador y liberal en lo económico.

Propone un Estado mínimo, fuerte seguridad y control de la migración, amplia tenencia de armas, y reformas radicales como la reducción de ministerios y la promoción de proyectos de infraestructura estratégicos.

Su estilo confrontacional y libertario lo diferencia de los otros candidatos de derecha, incluyendo a Kast y Matthei.

A solo dos días de que el país acuda a las urnas, los candidatos llegan con visiones distintas para enfrentar los principales desafíos del país. Ahora será el voto de este fin de semana el que determine qué proyecto conducirá el rumbo de Chile.