Cayeron disidentes Farc señalados de instalar cilindros en vías del Valle

Cayeron disidentes de las Farc señalados de instalar cilindros en vías del Valle

En El Bolo, zona rural de Palmira, Valle, fueron capturadas tres personas presuntamente pertenecientes a las disidencias de las FARC. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron material de guerra y propaganda utilizada para actividades extorsivas.

Entre los capturados se encuentra alias “Hans”, señalado de tener un amplio prontuario criminal con antecedentes por:

• Falsedad marcaria en automotor

• Hurto calificado y agravado

• Hurto calificado de menor cuantía

• Concierto para delinquir

• Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones

• Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

• Receptación

• Extorsión de menor cuantía

Alias Hans sería cabecilla de una estructura urbana del Frente Manuel Cepeda Vargas en Palmira y “estaría implicado en la instalación de los cilindros con explosivos hallados el pasado 10 de junio en la recta Cali–Palmira“, según confirmó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle.

Además, es investigado por su posible participación en la instalación de los cilindros que aparecieron en la madrugada del jueves 13 de noviembre en la vía a Buenaventura, los cuales, afortunadamente, no contenían explosivos.

Entre los elementos incautados se encuentran:

• 50 cartuchos calibre 9 mm

• 1 vehículo

• 12 pendones alusivos a las disidencias de las FARC (Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas)

• 12 sobres con logos de las FARC-EP y 6 hojas tamaño carta con mensajes extorsivos del llamado “Impuesto para la paz”

• 1 hoja de cuaderno con información delictiva

• 4 teléfonos celulares

Los tres detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de municiones.