Inversiones extranjeras por US$450 millones en el Valle y Cali se han registrado entre 2024 y 2025

Durante la cuarta edición del encuentro empresarial ‘Invest Conecta: Inversión y Desarrollo’, que se llevó a cabo este jueves 13 de noviembre en el Centro Comercial Aristi, Juan Carlos Castro, el director ejecutivo de Invest Pacific, reveló que entre 2024 y 2025, Cali y el Valle del Cauca han logrado 40 proyectos (23 de ellos en Cali), que han generado más de 5 mil nuevos empleos, de los cuales más del 80% se han creado en la capital del Valle.

Durante este evento, realizado conjuntamente con la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Gobernación del Valle, la Cámara de Comercio de Cali y PwC, el director de Invest Pacific, agrego que los proyectos que en los dos ultimos años han llegado al Valle y Cali, han representado más de US$450 millones en inversión para la región, de los cuales más de US$151 millones corresponden a Cali.

“Las inversiones reportadas en estos últimos dos años en Cali provienen de países como Estados Unidos, México, Suecia, Francia, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Islandia y Corea del Sur”, reveló Juan Carlos Castro, director Ejecutivo de Invest Pacific, que es la agencia de promoción de inversión extranjera de Cali y el Valle del Cauca.Cali

El evento, en donde participaron más de 150 empresarios, gremios y autoridades de la región, se contó con la participación del alcalde de Cali, Alejandro Eder, Diego Hau, Gerente de Empréstito de Cali ‘Invertir para Crecer’; José Ignacio López, presidente de ANIF y Giancarlo Gómez gerente de PcW, quien junto a Inves Pacific lanzaron la nueva Guía de Inversión para el Valle del Cauca.

En la cuarta edición del encuentro empresarial ‘Invest Conecta: Inversión y Desarrollo’, se conoció que a hoy, en todo el Valle operan más de 250 empresas de capital extranjero (de las cuales 60% están ubicadas en Cali); todas estas empresas aportan cerca del 37% de las exportaciones de la región, y sus ventas equivalen a 21 % del PIB regional y más del5% del empleo formal.

Invest Pacific aseguró que Cali está viendo un crecimiento significativo en áreas como Healthtech, Agritech y Climatech, donde la tecnología se utiliza para abordar desafíos globales y mejorar la eficiencia y sostenibilidad de diversas industrias.

“Cali concentra el 84% del empleo generado gracias a la inversión que hemos acompañado en toda la región entre 2024 y 2025, destacándose por ser una ciudad estratégica para las operaciones de base tecnológica, desarrollo de software, servicios y manufacturas. Este evento es la confirmación del trabajo articulado entre el sector público y privado, que ha favorecido el creciente interés de empresas nacionales y extranjeras de estar en nuestra región para el desarrollo de sus negocios y la consecución de talento humano”, puntualizó iJuan Carlos Castro, director ejecutivo de Invest Pacific.