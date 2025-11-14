Ofrecen recompensa por esclarecer crimen de exjueza de paz asesinada en el norte de Cali

La exjueza de paz de la Comuna 2, Cruz Magnolia Sánchez de 54 años, reconocida lideresa social de Altos de Menga, fue asesinada por sicarios en la Avenida Sexta Norte con Calle 34, en el norte de Cali.

Sánchez se movilizaba en un taxi cuando fue interceptada por los atacantes, quienes le dispararon en repetidas ocasiones y huyeron inmediatamente del lugar. Debido a la gravedad de las heridas, la víctima falleció en el sitio.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, señaló que el homicidio ocurrió pocas horas después de que la lideresa participara en una mesa técnica convocada por la Personería en el piso 13 de la Alcaldía, donde se evaluaban problemáticas del sector de Altos de Menga, entre ellas el acceso al agua potable.

“Este hecho violento cobra la vida de una lideresa dedicada a la resolución pacífica de conflictos y vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad ciudadana en Cali”, precisó Mendoza.

De acuerdo con Indepaz, Sánchez ejerció como jueza de paz hasta 2022 y era una reconocida líder comunitaria. El instituto añadió que con su asesinato ya son 169 los líderes sociales asesinados en Colombia en lo corrido del año.

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar a los responsables.

“Como administración municipal reiteramos la recompensa y confirmamos que todas las capacidades de la Policía Judicial ya están dispuestas para avanzar en la investigación”, indicó García.