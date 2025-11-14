Registraduría rechaza recurso de apelación de Daniel Quintero: mantiene negativa a su inscripción

La Registraduría rechazó el recurso de apelación que fue presentado por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y ratificó la decisión según la cual no puede aceptarse su inscripción como precandidato por firmas.

Según informaron desde la organización electoral a través de la resolución 14328 de 2025, esta determinación responde a que la postulación de los candidatos a la consulta del 26 de octubre fue hecha por los partidos Comunista, Unión Patriótica y Polo Democrático y que estos mismos eran los responsables de modificar la inscripción.

Reiteran además que la renuncia de Quintero a la consulta se dio de forma extemporánea debido a que fue presentada ante la Registraduría “el día 15 de octubre de 2015, cuando el plazo señalado en el calendario electoral para la modificación de las inscripciones se venció el día 3 de octubre”.

Así mismo mencionan que cuando los partidos Comunista y Unión Patriótica también desistieron de participar de este mecanismo, no solicitaron la modificación o exclusión de alguno de los precandidatos.

“Los partidos Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano, por su parte, el 22 de octubre dirigieron un escrito al Consejo Nacional Electoral para renunciar a cualquier posibilidad de participación en una consulta interpartidista para la elección de una precandidatura presidencial del Pacto Histórico. El Polo Democrático Alternativo, sin embargo, no se pronunció sobre el particular”.

La Registraduría afirma entonces que el exalcalde de Medellín sí participó de esta consulta del Pacto Histórico y que, por ende, se rechaza su nueva solicitud de inscripción como precandidato por firmas.