Magistrada Lombana reconoce que planeó y dirigió allanamiento en casa de Benedetti con apego de ley

JUSTICIA

En una carta enviada el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la magistrada Cristina Lombana reconoció que ella misma planeó y dirigió la diligencia de allanamiento en la casa del ministro, Armando Benedetti, en Barranquilla el pasado 11 de noviembre.

En esta comunicación enviada al jefe de la cartera de Defensa, Lombana agradece por el acompañamiento de la Fuerza Pública en esta diligencia judicial que se hizo con “disciplina, resguardo de la información, y respeto por la ley”, pese a criticas por presuntas extralimitaciones.

“Ante las posibles viscitudes que habitualmente se presentan en el desarrollo de estas actividades, dispuse el acompañamiento de diferentes especialidades policiales, DIJIN, SIJIN, GOES, quienes no tuvieron conocimiento de la misión sino hasta su ejecución. La presencia de personal femenino y masculino, policía de infancia y adolescencia, en todo momento guardaron la compostura y templanza que exige una diligencia judicial de esta indole, y que acataron en todo momento las instrucciones que imparti", le reiteró la magistrada al ministro de la Defensa, Pedro Sánchez.

Benedetti arremete contra Lombana y Corte sale en su defensa

Benedetti en amplias declaraciones a medios de comunicación, aseguró o que la magistrada, Cristina Lombana, era una “loca y delincuente” por allanarle su casa en Barranquilla en el marco de una investigación.

Frente a estas declaraciones, el presiente de la Corte, Octavio Tejeiro, reiteró al ministro los canales en el marco del debido proceso para manifestar sus inconformismos.

“La Corte reafirma que todos los funcionarios y ciudadanos cuentan con los mecanismos legales para ejercer su defensa, presentar recursos y manifestar sus diferencias dentro del marco del debido proceso y el respeto institucional”, dijo el alto tribunal.

Respecto a los procesos que lleva el ministro en el Tribunal, el magistrado Tejeiro explicó que las decisiones sobre los avances de las indagaciones son competencia exclusiva y autónoma de cada despacho instructor, mientras que las decisiones de fondo deberán ser adoptadas de manera colegiada por la Sala de Instrucción.

En su pronunciamiento, la Corte rechazó las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro Benedetti contra una magistrada de la corporación, advirtiendo que este tipo de conductas “pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia”.

¿Por qué se allanó la casa de Benedetti?

Durante la mañana de este 11 de noviembre el despacho de la magistrada Cristina Lombana ordenó una diligencia de allanamiento en el la casa del ministro del interior, Armando Benedetti, en Barranquilla.

Al parecer, esta diligencia se hizo en el marco de una investigación previa que tiene varios años en la Sala Especial de instrucción sobre presuntas irregularidades cuando Benedetti fue congresista en el 2012.

Lombana indaga si Benedetti habría favorecido con la expedición de la ley 1539 de 2012 a la firma Simetric S.A., encargada de certificar la aptitud psicofísica de los vigilantes del país para portar armas de fuego.

En la misma investigación, figuran los exrepresentantes Tatiana Cabello y Efraín Torres, hijo del empresario Euclides Torres.

Con esta ley, se habría favorecido al empresario Euclides Torres, quien años después, según otra investigación en la Corte, habría hecho un préstamo por más de 3 mil millones de pesos a Benedetti para comprar una propiedad en la costa.