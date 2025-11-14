¿Cuáles son las razones para que Andrés Guerra haya renunciado a ser aspirante presidencial?

Colombia

El dirigente del Centro Democrático explicó que deja la precandidatura para facilitar la unidad interna del partido y permitir la elección de un candidato único en marzo.

Guerra, anunció que renuncia a su aspiración presidencial en la mañana de este viernes 14 de noviembre y explicó las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.

Guerra señaló que, tras más de un año y medio de recorrido político con el partido, el “sentido común” le indicaba que debía dar un paso al costado para “adelgazar el proceso” y evitar que la contienda interna se extendiera o generara divisiones.

Destacó la importancia de actuar pensando en el colectivo y no en su aspiración individual.

En su mensaje también resaltó el trabajo de figuras del Centro Democrático y reiteró que su decisión busca fortalecer el proyecto político del partido de cara a las elecciones de 2026.

Aseguró que regresa “al corazón de Antioquia” para asumir los roles que, según él, corresponden al presente y futuro de su organización.

Con esta renuncia, el Centro Democrático avanza en su propósito de definir una candidatura única y consolidar su estrategia electoral para el próximo año.

#RetoElecciones2026 | Andrés Guerra (@andresguerraho) explicó que se retiró de la precandidatura del Centro Democrático para “adelgazar el proceso” y permitir que el partido llegue con candidato único en marzo, asegurando que la unidad debía primar sobre su aspiración.… pic.twitter.com/ch4bFZ8S4S — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 14, 2025

¿Cómo renuncio Andrés Guerra?

Guerra manifestó su decisión través de una carta que enviará al expresidente Álvaro Uribe,al director del partido, Gabriel Vallejo y a sus compañeros precandidatos, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño.

La decisión del senador se da luego de que en la noche de este jueves el Centro Democráticoanunciara que está en duda la realización de la encuesta con la que se busca elegir al candidato único del partidoy que el proceso de selección se puede extender hasta el 6 de febrero,fecha límite de inscripción de candidatos a las consultas interpartidistas.

¿Quiénes son los precandidatos presidenciales del Centro Democrático?