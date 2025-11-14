Precio del dólar HOY en Colombia este 14 de noviembre: así está la cotización en euros y en USD
El dólar ha tenido fluctuaciones importantes durante los últimos meses, ya que se ha cotizado pro debajo de los $3.900 pesos. Aquí los detalles
Recientemente, se ha presentado uno de los fenómenos más importantes y sorprendentes en Colombia, la caída del precio del dólar en los últimos meses, ya que se ha cotizado por debajo de los $3.900 pesos colombianos.
Además de esto, expertos coinciden en que, el precio del dólar dependerá más de los factores externos, que de los internos, puesto que, por ahora, no se sabe como evolucione la tasa de interés de los Estados Unidos, asimismo, existen otras aristas que a futuro, pueden determinar como se comporte esta divisa.
Por el momento, para los colombianos, según el análisis hecho por Caracol radio con expertos, esto puede significar un respiro en los precios de productos e insumos que se fabrican en el exterior, es decir, que se importa de otros países.
Cierre del dólar para este 14 de noviembre
El cierre del dólar lo presenta el grupo AVAL con un reporte diario en el que publican varios detalles. Esta entidad es un conglomerado empresarial que se dedica a una variedad de actividades económicas y financieras que a su vez, ofrecen varios servicios financieros. De esta manera, el precio del cierre que estableció este grupo para este 14 de noviembre, es de $3.743 pesos.
Asimismo, se debe tener en cuenta que estos valores se actualizan a diario después de la 1:30 p.m., a excepción de los fines de semana, donde no existe un reporte.
Precio del dólar hoy en Colombia, 14 de noviembre
Diariamente, el Banco de la República presenta actualizaciones sobre la cotización de la divisa estadounidense. Es así que, el TRM estableció que, el precio del dólar HOY en Colombia, 14 de noviembre, es de $3.719 pesos colombianos.
Hasta el momento, el Banrep no se ha pronunciado frente a esta tendencia a la baja del dólar en el mercado colombiano, sin embargo, puede llegar a significar una ventaja para algunos comerciantes que necesitan productos e insumos extranjeros.
Precio del euro
Investing es una de estas plataformas que se encarga de mostrar indicadores económicos en tiempo real sobre diferentes divisas, productos, insumos, empresas y más. Asimismo, se encarga de mostrar el precio de diversas divisas. Teniendo en cuenta esta información, el precio del euro, para el día de hoy, 12 de noviembre, se estableció en $4.326 pesos colombianos.
Dólar hoy en Colombia en las casas de cambio de las principales ciudades
La cotización de la compra y venta de dólares en las casas de cambio de las principales ciudades del país, depende del precio que establezca el TRM del Banco de la República durante el día. Un dato importante a tener en cuenta es que, estas casas de cambio se encargan de establecer la tarifa para los clientes. Este es el precio en las principales ciudades de Colombia para este 14 de noviembre:
- Bogotá D.C.: te compran $3,740 – te venden $3,880
- Medellín: te compran $3,730 – te venden $3,880
- Cali: te compran $3,850 – te venden $3,990
- Cartagena: te compran $3,750 – te venden $3,980
- Cúcuta: te compran $3,770 – te venden $3,830
- Pereira: te compran $3,730 – te venden $3,800
