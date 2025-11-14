“Todo está llevando a terminación anticipada del contrato”: presidente de ANI sobre peaje de Turbaco

Cartagena

En el municipio de Turbaco, norte de Bolívar, hay expectativa por la decisión que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pueda tomar sobre el futuro del peaje ubicado en la Troncal de Occidente, a pocos minutos de Cartagena.

Cabe recordar que el próximo 31 de diciembre vence la Resolución 20253040011775 del Ministerio de Transporte mediante la cual, se ordenó a la concesión Autopistas del Caribe, permitir el “paso libre” a los vehículos categorías I y II por este peaje.

En diálogo con Caracol Radio, el presidente de la ANI, Óscar Torres, indicó que actualmente la entidad lidera unas mesas técnicas para definir si las comunidades están de acuerdo con la disminución del alcance de la obra. Según el funcionario, si los pobladores toman una decisión negativa, la ANI podría terminar el contracto de concesión de manera anticipada.

“He realizado unas mesas técnicas con todos los pobladores aledaños a la importante obra de infraestructura vial del país, diciendo si ellos están de acuerdo en que se les disminuye el alcance de la obra para poder generar el cierre financiero. Y ellos me dicen que no están y que no quieren disminución de obras, entonces todo esto me está llevando a tomar una decisión de terminación anticipada del contrato”, dijo Torres.

La ANI agotó los dos primeros caminos. El primero está asociado con los excedentes líquidos, es decir la entidad pagó el peaje de Turbaco hasta diciembre de 2025. El segundo es la matriz de riesgo, la cual también culminaría en ese mismo mes.

Sobre los millonarios recursos que tendría que pagar el Gobierno Nacional al darse una terminación anticipada del contrato, el presidente de la ANI, Óscar Torres, dijo lo siguiente: “Esas negociaciones desde lo financiero hay que analizar cuánto sería el impacto de esa terminación anticipada y tendríamos que hacer una reversión al Invías de la obra, que sería el nuevo administrador”, explicó.