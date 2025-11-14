Precio del dólar en Venezuela HOY 14 de noviembre: así cierra la semana, según el BCV

En los últimos meses, el dólar ha cedido terreno a nivel mundial debido a las recientes medidas de la Reserva Federal en Estados Unidos. Una de ellas, tiene que ver con la reducción de las tasas de interés, lo que le permite a otros países adaptar medidas similares para fortalecer además la inversión extranjera.

Sin embargo, la situación en Venezuela ha sido totalmente diferente, especialmente por cuenta de la continua devaluación del bolívar. Esta tendencia ha hecho que no solamente el dólar, sino también las otras divisas que se manejan en el país, hayan ganado terreno constantemente si se tiene en cuenta la cotización emitida por el Banco Central de Venezuela.

Y es que esta situación tiene otro agravante a raíz de la tensión diplomática entre Donald Trump y Nicolás Maduro. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha adoptado diferentes sanciones como la suspensión de exploraciones en territorio bolivariano, lo que lleva a una disminución en la entrada de divisas.

De acuerdo al Banco Central de Venezuela, el Producto Interno Bruto en el país aumentó el 8,71% durante el tercer trimestre de 2025 en comparación al mismo período del año anterior. Si bien sectores como la construcción, la manufactura y el comercio han mostrado un crecimiento importante, esto resulta insuficiente ante la alta dependencia de petróleo que además sigue siendo su principal fuente de ingresos.

Por otra parte, ha habido mucha expectativa en Venezuela ante la llegada del portaaviones USS Gerald Ford, considerado como el más grande del mundo, por lo que se ordenó el despliegue de tropas, tanto aéreas como marítimas, para defenderse de una posible ofensiva por parte de Estados Unidos.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este viernes 14 de noviembre

Más allá de la incertidumbre, el Banco Central de Venezuela reportó una nueva alza en el precio del dólar para este viernes 14 de noviembre de 2025. La cifra oficial señala una cotización de 234,8715 bolívares, lo que supone un nuevo incremento en comparación a la reportada en la jornada anterior (233,557 bolívares).

Entretanto, las demás divisas que se manejan en el país también sufrieron un aumento frente a lo reportado por la entidad el día anterior. Las cifras en las que se cotizan están de la siguiente manera:

Euro: 273,08039562 bolívares

273,08039562 bolívares Yuan chino: 33,09867391 bolívares

33,09867391 bolívares Lira turca: 5,55916770 bolívares

5,55916770 bolívares Rublo ruso: 2,90850292 bolívares.

¿Cómo están las tasas de cambio en Venezuela para este viernes 14 de noviembre?

En su informe, el Banco Central de Venezuela también dio a conocer los precios que manejan las casas de cambio durante la jornada de este 14 de noviembre para quienes estén interesados en realizar transacciones con dólares.