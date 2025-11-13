Trump ordenó una operación militar para el hemisferio occidental en medio de tensiones con Venezuela

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció una nueva operación militar denominada “Lanza del Sur”, vinculada a los esfuerzos de Estados Unidos para combatir el narcotráfico procedente de Latinoamérica.

El anuncio se produce en un momento de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, y en plena escalada de presión del Gobierno de Donald Trump sobre el presidente venezolano.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Hegseth evitó ofrecer detalles operativos, pero adelantó que la misión estará dirigida por un grupo de trabajo conjunto especializado y el Comando Sur, responsable de las operaciones militares estadounidenses en Suramérica, Centroamérica y el Caribe.

Aunque el secretario de Guerra no se especificó el alcance territorial ni los objetivos tácticos de “Lanza del Sur”, el anuncio deja entrever una intensificación del involucramiento militar estadounidense en la región.