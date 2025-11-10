Manifestaciones en Bogotá del 11 al 16 de noviembre: Programación de marchas en más de 5 sectores

Manifestaciones en Bogotá del 11 al 16 de noviembre: Horario y programación de marchas en más de 5 sectores

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) anunció que durante la semana del 11 al 16 de noviembre se presentarán varias movilizaciones en la ciudad. Alguna de ellas pueden generar traumatismos en los trayectos o recorridos de los ciudadanos, razón por la que se recomienda realizar las rutas con antelación para asó evitar retrasos.

Para esto, la SDG comunicó que gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones que están programadas en Bogotá durante el 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre.

Conozca aquí cuáles son afectaciones a la movilidad que se realizarán durante esta segunda semana de noviembre.

Manifestaciones martes 11 de noviembre

Lugar: Edificio Duarte Valero (Carrera 68B Bis con Calle 62)

Edificio Duarte Valero (Carrera 68B Bis con Calle 62) Hora: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Motivo: Plantón juntos por los derechos de nuestros hijos con discapacidad

Plantón juntos por los derechos de nuestros hijos con discapacidad Lugar: Fundación Universitaria Konrad Lorenz (Carrera 9 con Calle 62)

Fundación Universitaria Konrad Lorenz (Carrera 9 con Calle 62) Hora: 12:00 a.m.

12:00 a.m. Motivo: Convoca: Sector estudiantil.

Marchas miércoles 12 de noviembre

Lugar: Parque Las Margaritas (Calle 51ª Sur con Calle 82ª)

Parque Las Margaritas (Calle 51ª Sur con Calle 82ª) Hora: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Motivo: Manifestación por la infraestructura educativa

Manifestaciones viernes 14 de noviembre

Lugar: Monumento a La Pola (Eje Ambiental)

Monumento a La Pola (Eje Ambiental) Hora: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Motivo: Conmemoración 208 años fallecimiento Policarpa Salavarrieta “La Pola”

Manifestaciones domingo 16 de noviembre

Lugar: Monumento a los Héroes Caídos en Combate (Calle 26).

Monumento a los Héroes Caídos en Combate (Calle 26). Hora: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Motivo: Manifestación por la equidad salarial.

Recomendaciones para las manifestaciones

Es importante que esté informado de cómo se realizarán las manifestaciones.

Planee sus viajes con anterioridad y tenga en cuenta los posibles desvíos o cierres que se pueden presentar.

En caso de participar en alguna de las marcha anteriormente mencionadas hágalo de manera pacífica y respetando el derecho de los demás ciudadanos.

Reporte de manifestaciones: por qué hay marchas en Bogotá

En Bogotá se presentan constantemente protestas, incluso, la capital es bastante conocida la gran frecuencia de marchas que se presentan desde distintos sectores, entre ellos los de educación, cultura, salud, transporte y organizaciones comunitarias.

Cabe recordar que si bien estas jornadas se enmarcan en el derecho constitucional a la protesta social, también suelen tener un impacto directo en la movilidad de la capital, generando bloqueos temporales, desvíos y retrasos en el transporte público y particular.