Petro sobre Nueva EPS: Ahora Gobierno responderá por el desastre financiero de los privados

La decisión del Gobierno de asumir el 51% de la Nueva EPS y convertirse en el accionista mayoritario de la entidad, ha generado varios cuestionamientos.

Por lo cual, el jefe de Estado salió adelante y defendió que el gobierno se convirtiera en el accionista mayoritario de la Nueva EPS, pues señaló que las deudas que tienen quebrantada a la entidad, fueron producto de las malas decisiones de los que fueron dueños de la otra mitad de la EPS.

Aseguró que fueron propiciadas por los privados que se apropiaron de cada peso, que dejaba la transformación del instituto de seguros sociales y que escondieron las deudas durante años, como sucedió con el subsidio a la gasolina.

“Esta propiedad de la mitad de la deuda por parte de la Nación, sin control de la entidad, pues estaba en manos de privados y es lo que llevó al desastre financiero a través del ordeño de los recursos públicos que les transferían,.es irreversible”, señaló.

El presidente Gustavo Petro aclaró que el Gobierno ya era dueño de la mitad de la deuda de la Nueva EPS, y con esta cesión, asume el control total de la entidad, y de esta manera, el total de las obligaciones.

¿A quién culpa el presidente de las deudas de la Nueva EPS?

El presidente Petro asegura que la culpabilidad de las deudas de la entidad, fueron los privados que eran dueños de la otra mitad de la Nueva EPS. Señala que escondieron las obligaciones durante años y se aprovecharon de las transformaciones.

“Los controladores privados de la entidad, allí había familias políticas muy, pero muy conocidas, sabían desde el día número uno de la transformación del Instituto de seguros Sociales en Nueva EPS, que por cada peso que se apropiaran, la mitad de la deuda generada sería de la nación y solo restaría esperar un presidente que nacionalizara la otra mitad de la deuda, como ya piden algunos congresistas y “expertos”, puntualizó.