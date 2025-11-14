Ojo a los cierres viales nocturnos este domingo 16 de noviembre en Armenia por competencia deportiva

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Armenia Night Run se corre este domingo 16 de noviembre

La capital quindiana vivirá la tercera versión de Armenia Night Run by Comfenalco Quindío este domingo 16 de noviembre, a partir de las 7:00 p.m. La carrera, diseñada para corredores aficionados y experimentados, contará con distancias de 3.5K, 7K y 15K.

Los cierres viales se realizarán el domingo 16 de noviembre entre las 5:00 de la tarde y las 11:00 de la noche.

Las rutas aprobadas impactarán principalmente las siguientes vías:

Carrera 13: desde la Plaza Bolívar hasta el Colegio Las Capuchinas (Carrera 13 – calle 12).

Carrera 14: desde el centro de la ciudad hasta el Colegio San Luis Rey (ambos carriles) y, desde este punto, hasta el sector Volkswagen (carril sentido sur-norte).

Carrera 15: desde la Calle 9a hasta la Calle 25, a la altura del Polideportivo El Cafetero.

Le puede interesar: Cierres viales en Armenia por el desarrollo de un evento deportivo

Para quienes deseen ingresar a Armenia desde Pereira, la vía estará habilitada. Sin embargo, quienes se desplacen hacia la capital de Risaralda deberán hacerlo a través de la avenida Centenario.

Este domingo, 16 de noviembre, se implementarán cierres viales en diferentes sectores de la ciudad entre las 5:00 p. m. y las 11:00 p. m. con motivo de la Carrera Night Run, evento deportivo que reunirá a cientos de participantes en una jornada nocturna de deporte y recreación.

Cortesía: Armenia Night Run Ampliar

El recorrido iniciará en la calle 21, continuará por la carrera 12, calle 20, carrera 13, calle 11 y avenida Bolívar hasta la calle 54 norte.

Desde allí, los corredores retornarán por el ordenador vial Vásquez Cobo hacia la avenida Bolívar, calle 9, carrera 15, calle 25, carrera 14 y calle 21, finalizando en la Plaza de Bolívar.

Para garantizar la movilidad durante el evento, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia recomendó utilizar vías alternas como la avenida Centenario, las carreras 17, 18 y 19, así como las calles 2 y 7.