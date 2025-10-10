Ojo a los cierres viales en Armenia por desfiles y conciertos este fin de semana, aquí les contamos

El desfile del Yipao será el domingo 12 de octubre desde el parque Aborígenes desde la 1 de la tarde. Foto: Adrián Trejos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Fin de semana de fiestas de Armenia y de cierres viales en Armenia con motivo de los desfiles y conciertos.

Hoy viernes 10 de octubre habrá cierre de la avenida Bolívar entre el centro comercial Unicentro y el parque Sucre porque el desfile del día blanco de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en la tarde noche habrá cierres de las vías aledañas a la plaza de Bolívar por el concierto de salsa.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Sábado y domingo la avenida Bolívar desde el parque los aborígenes parque fundadores, carrera 13 y carrera 15 estarán cerradas desde las 12 del mediodía por el desfile cuyabro, mañana sábado 11 de octubre y el tradicional desfile del yipao el domingo 12 de octubre.

Sábado 11 de octubre, Desfile Cuyabro y carros antiguos

Horario: 1:00PM

Habrá cierre desde La Renaut y el parque Los Fundadores las calles en la avenida Bolívar, entre las calles 19 Norte y la calle 10. Habrá cierre de la carrera 14 entre las calles Novena y 12. Cierre de la calle 12 entre carreras 14 y 15. Cierre de la carrera 13 entre las calles 10 y 20.

Vías alternas

En sentido norte-sur se podrá utilizar la carrera 19 desde del ordenador Vázquez Cobo hasta el centro y sur de la ciudad. Los usuarios habituales de la avenida Centenario podrán hacer uso de la misma en sentido norte-sur desde la variante Chaguará. Esto con el desfile Cuyabro.

Domingo 12 de octubre Desfile del Yipao

Horario: 1:00PM

La secretaria de tránsito y transporte de Armenia encargada Rosa Patricia Buitrago indicó que “tendremos un recorrido donde queremos informarle a la ciudadanía tanto propios como visitantes que los cierres se harán de norte a sur.

Le puede interesar: Autoridades establecen dispositivo de seguridad por la semana de receso escolar en Quindío

Habrá cierre de las calles que acceden a la avenida Bolívar entre las calles 26 norte y calle 10. Habrá cierre de la carrera 14 entre calles novena y 12. Cierre de la calle 12 entre carreras 14 y 15. cierre de la carrera 13 entre las calles 10 y 20.

Alternativas viales

En sentido norte sur se podrá utilizar la carrera 19 desde el ordenador Vázquez Cobo hasta el centro y sur de la ciudad. Los usuarios habituales de la avenida Centenario podrán hacer uso de la misma en sentido norte sur desde la variante Chagualá.

Y mañana sábado 11 de octubre habrá cierre de vías aledañas al estadio centenario desde las 4 de la tarde por el concierto en el marco de las fiestas, por eso las autoridades reiteran el llamado a tomar las rutas alternas y evitar llegar a estos eventos en vehículo particular.

Medidas conciertos

Agenda Plaza Bolívar; ingreso desde las 5:00 p.m.:

La programación se inicia el viernes 10 de octubre con la presentación de Los Hermanos Lebrón y Charlie Aponte. Los artistas locales en tarima serán: Estación 23, Sonido 70, Juan Raigoso, La Divas y Carolina Torres y Kennie Lavoe.

Continúa el domingo 12 de octubre con Herbert Vargas, El Chico Jaramillo, Los Chiches Vallenatos y talento local como artistas invitados especiales. Los artistas locales serán Cristian Pérez La Rokolita, Fussión, Parranderitos y Guille Marín.

Cierres en los alrededores de la plaza de Bolívar de Armenia. Foto: Cortesía SETTA Ampliar

El ingreso al público será a partir de las 5:00 p.m. y los puntos habilitados para el ingreso son:

Carrera 14 con calle 19.

Carrera 13 entre calles 19 y 20.

Carrera 13 con calle 22 o 21.

Cierres viales Plaza Bolívar:

Desde las 2:00 p.m. hasta las 3:00 a.m.

Vías cerradas: carrera 14 entre calles 21 y 22, carrera 13 entre calles 23 y 21, calle 19 entre carreras 13 y 15, calle 20 entre carreras 12 y 13, calle 21 entre carreras 12 y 15.

Vías alternas: carrera 12, 17, 18, 19 y calle 24.

Sábado 11 de octubre

Agenda Estadio Centenario; ingreso desde las 4:30 p.m.:

Este sábado 11 de octubre en el Estadio Centenario tendrá lugar el Súper Concierto, con la participación de Víctor Manuelle, Alexis y Fido, Charrito Negro y artistas locales: Alex Bedoya, César Augusto Cuervo, Pipe Morales, José Luis Perales de Yo Me Llamo y San Kocho Son.

Las puertas del Estadio Centenario se abrirán a las 4:30 p.m., hasta las 10:00 p.m., o hasta completar el aforo, por lo que se recomienda a la ciudadanía programar sus desplazamientos.

Cierres viales: 5:00 p.m. a 3:00 a.m.

Vías cerradas:

Avenida El Edén, entre la urbanización Parque de La Villa y ordenador Malibú.

Avenida Tigreros entre ordenador La Arcadia y avenida principal del Estadio Centenario, sector tribuna oriental.

Para los usuarios que habitualmente utilizan la avenida El Edén, sentido norte-sur, con destino a La Tebaida, se recomendará un desvío en la urbanización Parque de La Villa, con destino a la avenida Tigreros-ordenador La Arcadia-avenida Montecarlo-Hospital del Sur-ordenador Malibú.

Para los usuarios que utilizan la avenida Tigreros, entre el ordenador La Arcadia y el Estadio Centenario, se recomienda retornar al sector de Los Naranjos – calle 50 – carrera 19 – ordenador Tres Esquinas – Estadio Centenario.