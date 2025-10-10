Armenia

Ojo a los cierres viales en Armenia por desfiles y conciertos este fin de semana, aquí les contamos

Viernes, sábado, domingo habrá cierres viales en el norte, centro, plaza de Bolívar y alrededor del estadio Centenario

Rosa Buitrago, directora encargada de Setta Armenia

Rosa Buitrago, directora encargada de Setta Armenia

03:33

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El desfile del Yipao será el domingo 12 de octubre desde el parque Aborígenes desde la 1 de la tarde. Foto: Adrián Trejos

Armenia

Fin de semana de fiestas de Armenia y de cierres viales en Armenia con motivo de los desfiles y conciertos.

Hoy viernes 10 de octubre habrá cierre de la avenida Bolívar entre el centro comercial Unicentro y el parque Sucre porque el desfile del día blanco de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en la tarde noche habrá cierres de las vías aledañas a la plaza de Bolívar por el concierto de salsa.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Sábado y domingo la avenida Bolívar desde el parque los aborígenes parque fundadores, carrera 13 y carrera 15 estarán cerradas desde las 12 del mediodía por el desfile cuyabro, mañana sábado 11 de octubre y el tradicional desfile del yipao el domingo 12 de octubre.

Sábado 11 de octubre, Desfile Cuyabro y carros antiguos

Horario: 1:00PM

Habrá cierre desde La Renaut y el parque Los Fundadores las calles en la avenida Bolívar, entre las calles 19 Norte y la calle 10. Habrá cierre de la carrera 14 entre las calles Novena y 12. Cierre de la calle 12 entre carreras 14 y 15. Cierre de la carrera 13 entre las calles 10 y 20.

Vías alternas

En sentido norte-sur se podrá utilizar la carrera 19 desde del ordenador Vázquez Cobo hasta el centro y sur de la ciudad. Los usuarios habituales de la avenida Centenario podrán hacer uso de la misma en sentido norte-sur desde la variante Chaguará. Esto con el desfile Cuyabro.

Domingo 12 de octubre Desfile del Yipao

Horario: 1:00PM

La secretaria de tránsito y transporte de Armenia encargada Rosa Patricia Buitrago indicó que “tendremos un recorrido donde queremos informarle a la ciudadanía tanto propios como visitantes que los cierres se harán de norte a sur.

Le puede interesar:

Habrá cierre de las calles que acceden a la avenida Bolívar entre las calles 26 norte y calle 10. Habrá cierre de la carrera 14 entre calles novena y 12. Cierre de la calle 12 entre carreras 14 y 15. cierre de la carrera 13 entre las calles 10 y 20.

Alternativas viales

En sentido norte sur se podrá utilizar la carrera 19 desde el ordenador Vázquez Cobo hasta el centro y sur de la ciudad. Los usuarios habituales de la avenida Centenario podrán hacer uso de la misma en sentido norte sur desde la variante Chagualá.

Y mañana sábado 11 de octubre habrá cierre de vías aledañas al estadio centenario desde las 4 de la tarde por el concierto en el marco de las fiestas, por eso las autoridades reiteran el llamado a tomar las rutas alternas y evitar llegar a estos eventos en vehículo particular.

Medidas conciertos

Agenda Plaza Bolívar; ingreso desde las 5:00 p.m.:

La programación se inicia el viernes 10 de octubre con la presentación de Los Hermanos Lebrón y Charlie Aponte. Los artistas locales en tarima serán: Estación 23, Sonido 70, Juan Raigoso, La Divas y Carolina Torres y Kennie Lavoe.

Continúa el domingo 12 de octubre con Herbert Vargas, El Chico Jaramillo, Los Chiches Vallenatos y talento local como artistas invitados especiales. Los artistas locales serán Cristian Pérez La Rokolita, Fussión, Parranderitos y Guille Marín.

Cierres en los alrededores de la plaza de Bolívar de Armenia. Foto: Cortesía SETTA

El ingreso al público será a partir de las 5:00 p.m. y los puntos habilitados para el ingreso son:

  • Carrera 14 con calle 19.
  • Carrera 13 entre calles 19 y 20.
  • Carrera 13 con calle 22 o 21.

Cierres viales Plaza Bolívar:

Desde las 2:00 p.m. hasta las 3:00 a.m.

Vías cerradas: carrera 14 entre calles 21 y 22, carrera 13 entre calles 23 y 21, calle 19 entre carreras 13 y 15, calle 20 entre carreras 12 y 13, calle 21 entre carreras 12 y 15.

Vías alternas: carrera 12, 17, 18, 19 y calle 24.

Sábado 11 de octubre

Agenda Estadio Centenario; ingreso desde las 4:30 p.m.:

Este sábado 11 de octubre en el Estadio Centenario tendrá lugar el Súper Concierto, con la participación de Víctor Manuelle, Alexis y Fido, Charrito Negro y artistas locales: Alex Bedoya, César Augusto Cuervo, Pipe Morales, José Luis Perales de Yo Me Llamo y San Kocho Son.

Las puertas del Estadio Centenario se abrirán a las 4:30 p.m., hasta las 10:00 p.m., o hasta completar el aforo, por lo que se recomienda a la ciudadanía programar sus desplazamientos.

Cierres viales: 5:00 p.m. a 3:00 a.m.

Vías cerradas:

  • Avenida El Edén, entre la urbanización Parque de La Villa y ordenador Malibú.
  • Avenida Tigreros entre ordenador La Arcadia y avenida principal del Estadio Centenario, sector tribuna oriental.

Para los usuarios que habitualmente utilizan la avenida El Edén, sentido norte-sur, con destino a La Tebaida, se recomendará un desvío en la urbanización Parque de La Villa, con destino a la avenida Tigreros-ordenador La Arcadia-avenida Montecarlo-Hospital del Sur-ordenador Malibú.

Para los usuarios que utilizan la avenida Tigreros, entre el ordenador La Arcadia y el Estadio Centenario, se recomienda retornar al sector de Los Naranjos – calle 50 – carrera 19 – ordenador Tres Esquinas – Estadio Centenario.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad