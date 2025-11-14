¡OFICIAL! Equipo tradicional del fútbol colombiano desaparecerá: cambiará de nombre y de sede

¡Triste noticia en el fútbol colombiano! Uno de los equipos tradicionales del país anunció de manera oficial su desaparición, debido a que cambiará de sede y consecuente a esto de nombre.

Se repite entonces la historia reciente de Alianza Petrolera y Cortuluá, clubes que tampoco pudieron solucionar sus temas organizacionales y tuvieron que dar un paso al costado.

Atlético Huila le dice adiós al fútbol colombiano: cambio de sede y nombre

A través de un comunicado divulgado en redes sociales, la directiva del Atlético Huila informó que ya se hizo la solicitud a Dimayor para el traslado de sede, debido a que no se ha podido solucionar los problemas por el cierre y la inhabilitación del estadio Guillermo Plazas Alcid.

“Como es de conocimiento público, el Club atraviesa una compleja e involuntaria coyuntura derivada del cierre y posterior inhabilitación del estadio Guillermo Plazas Alcid. Desde que el Municipio de Neiva dio a conocer el informe oficial que impide contar con público en dicho escenario, la Junta Directiva ha venido trabajando de forma constante en la búsqueda y evaluación de todas las alternativas que, con responsabilidad, permitan la viabilidad y sostenibilidad de nuestro proyecto deportivo.”, dice la publicación.

Ahora bien, al no encontrar solución, fue necesario tomar cartas en el asunto: “Tras un profundo análisis de esta crisis, se ha tomado la difícil decisión de solicitar a la División Mayor del Futbol Colombiano, DIMAYOR, el traslado de nuestra sede al municipio de Yumbo, Valle del Cauca, solicitud que se presentó una vez alcanzado un acuerdo con dicha administración municipal”.

En este orden de ideas, una vez Dimayor entregue el aval para el cambio de sede, el club dejará de disputar sus partidos oficiales bajo el nombre de “Atlético Huila”.

“Al recibir la aprobación por parte de DIMAYOR y en cumplimiento a un estricto requerimiento del Municipio de Yumbo, el Club no disputará sus partidos en el nuevo emplazamiento bajo el nombre Atlético Huila“, se indica.

Y complementa con sus disculpas a la ciudad de Neiva y todo el departamento del Huila: “La Junta Directiva lamenta profundamente el impacto irreparable que esta situación genera en la ciudad, en el departamento y, especialmente, en nuestra fiel afición, a quien reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo incondicional que siempre han brindado por décadas, incluso en momentos tan difíciles como los actuales, que se originan por circunstancias ajenas al Club”.

Lea acá el comunicado completo del Atlético Huila