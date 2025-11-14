Menor de 15 años se encuentra en estado crítico luego de recibir una descarga eléctrica

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de noviembre en Mosquera, Cundinamarca. El joven fue trasladado, debido a la gravedad de sus heridas, al Hospital Simón Bolívar, al norte de Bogotá, donde ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas.

Todo sucedió cuando un cable de alta tensión de la empresa Enel Colombia se desprendió de un transformador de corriente y alcanzó al menor, quien transitaba en bicicleta junto con un acompañante.

“Los residentes del sector dicen que avisaron desde temprano porque el transformador estaba fallando. Hay otras personas que dicen que el cable ya se había caído. Ellos iban pasando con el primito, porque los dos niños son primos, y vuelve y se cae ese cable. Le impacta la bicicleta, se enreda en la bicicleta y tumba al niño. Cuando él ya está en el piso, con una de las primeras descargas, el cable vuelve y le da otra descarga al niño”, manifestó Yamile Cáceres, tía del menor.

También señaló que, pese a los llamados de emergencia de los vecinos, nunca llegó una ambulancia al lugar, mientras que personal de la empresa de energía sí acudió, pero únicamente para retirar el cable de alta tensión.

“Hubo otra gente que también nos comentó que vinieron los de Enel, pero a retirar el cable. Ellos en ningún momento le prestaron auxilio al niño, absolutamente nada. A él lo recogió fue el carro de los bomberos, que lo llevaron de urgencias aquí a Mosquera. Aquí lo tuvieron que reanimar”, añadió Cáceres.

Además, afirmó que el estado de salud del menor requiere una larga estadía en el centro médico, y que la madre del joven no ha recibido ayuda ni respuesta sobre el accidente por parte de la empresa prestadora del servicio de energía.

Por otro lado, mediante un comunicado, Enel Colombia lamentó los hechos y confirmó la activación de sus protocolos internos, así como el inicio de las verificaciones correspondientes en coordinación con las entidades competentes.