“Andrés Roa ya ha hecho más en América que Juan Fernando Quintero”: El Pulso Del Fútbol

Andrés Felipe Roa es uno de los jugadores que llegó al América de Cali este semestre como refuerzo del equipo. El volante atlanticense, de 32 años, regresó al fútbol colombiano tras un paso por Argentina, Arabia y Grecia.

Roa tuvo un recordado camino entre 2015 y 2018 por el Deportivo Cali, habiendo jugado antes en la segunda división del fútbol colombiano en Uniautomona y en Unión Magdalena.

En 12 partidos disputados, entre Liga y Copa Colombia, Andrés Roa ha aportado un gol y dos asistencias. Por el rentado local, el volante ha disputado ocho partidos; entretanto, en la Copa, registra cuatro juegos.

Según informó Steven Arce en El Pulso del Fútbol, el mediocampista será titular ante Medellín en la última fecha, siendo motivo de debate el jugador: “Va Roa como titular, así el señor Londoño diga que yo me emociono mucho con los jugadores”.

Arce añadió al respecto: “Yo creo que Roa ya ha hecho más en América que el propio Juan Fernando Quintero en América ¿Qué hizo Juan Fernando Quintero en América? Nada, uno que otro pasecito. Roa no costó un centavo; el otro costó 3 millones de dólares".

En 21 partidos disputados con el América de Cali, Juan Fernando Quintero registró tres goles marcados y cinco asistencias. El antioqueño salió del equipo para sumarse a River Plate.