En zona rural de Santa Marta impulsan modelo de ecoturismo y conservación comunitaria

Participantes del proceso comunitario durante la jornada de formación ambiental en Los Cocos

Santa Marta

En la vereda Los Cocos, corregimiento de Guachaca, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) y la Fundación Museo del Mar – Mundo Marino avanzan en un proceso de educación ambiental que fortalece el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y el Proyecto Comunitario de Educación Ambiental (PROCEDA).

Estas acciones se enmarcan en el proyecto ecoturístico comunitario que lidera la Fundación en esta importante zona (rural) de Santa Marta, un territorio reconocido por ser zona de anidación de tortugas marinas y en la que cerca de 35 participantes entre prestadores turísticos, representantes del sector hotelero y comercial, además de habitantes de la zona, fortalecen sus competencias en turismo responsable, conservación ambiental y alternativas productivas sostenibles.

Juan Pablo Sánchez, profesional especializado de la Subdirección Ambiental de Corpamag, afirmó que “buscamos continuar con la formación ambiental, el fortalecimiento de proyectos sostenibles y la protección de la biodiversidad, impulsando junto a la Fundación una estrategia de desarrollo local basada en la conservación y el ecoturismo responsable en la zona rural de Santa Marta”.

La iniciativa también incluye trabajo con niños y docentes del Centro Distrital Intercultural CEDI Orinoco, donde se desarrolló un proyecto escolar ambiental enfocado en la protección de especies emblemáticas como la tortuga marina y el caimán aguja, fundamentales en el equilibrio del territorio.

En la jornada participaron la Universidad del Magdalena, la Secretaría de Turismo Distrital, la Secretaría de Educación Distrital y la organización Fundemicromac, que expresaron su disposición de seguir acompañando el proceso desde sus competencias institucionales.