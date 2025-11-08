Economía

CAF anuncia en la Cumbre CELAC que destinará USD 40.000 millones para impulsar el crecimiento verde

Los recursos también acelerarán las oportunidades de la triple transición—verde, digital y social—que promueve el Global Gateway de la Unión Europea.

Santa Marta

Durante la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta, la CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– anunció una inversión de USD 40.000 millones en los próximos cinco años para impulsar el crecimiento sostenible y la acción climática en la región.

Los recursos se destinarán a transición energética justa, seguridad hídrica, movilidad sostenible, agricultura regenerativa y conservación de ecosistemas estratégicos como la Amazonía, la Patagonia, los páramos y los manglares.

Según su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados, esta es una inversión sin precedentes que consolida a la CAF como el banco verde de América Latina y el Caribe, aumentando al 50 % la financiación verde hacia 2030.

“Esta es una inversión sin precedentes de un banco de desarrollo en América Latina y el Caribe, que demuestra nuestro compromiso con una región más sostenible, más equitativa y más próspera. En 2021, nos trazamos el objetivo de convertirnos en el banco verde de América Latina y el Caribe, y proyectamos que al menos el 40% de las aprobaciones fueran verdes al 2026. Este objetivo ya lo cumplimos en 2024. Con el anuncio de hoy, estaremos aumentando al 50% nuestra financiación verde al 2030″, anotó Sergio Díaz-Granados.

La estrategia combina créditos verdes, inversiones de impacto, canjes de deuda por naturaleza y apoyo a gobiernos locales, para que la financiación llegue directamente a las comunidades. También movilizará bonos sostenibles y fondos climáticos junto a socios públicos y privados.

Entre las iniciativas destacadas se incluyen el canje de deuda por naturaleza del Río Lempa (El Salvador), la Red de BiodiverCiudades, la emisión del Bono Azul para proteger océanos, y el programa Pymes Verdes para financiar empresas sostenibles.

Con esta apuesta, la CAF busca acelerar la transición verde, fortalecer la resiliencia climática y convertir a la región en referente global de desarrollo sostenible.

