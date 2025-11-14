En Armenia alertaron por residuos biológicos abandonados con gran riesgo a la salud pública

Armenia

El caso se presentó en el sector de la glorieta de Bomberos de la ciudad donde se llevan a cabo obras viales y precisamente los ingenieros ambientales evidenciaron la gran cantidad de residuos en un lote cercano a la zona.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Salud de Armenia, César Augusto Rincón indicó que fueron notificados sobre la situación y de inmediato desde sus competencias iniciaron con las respectivas investigaciones con el objetivo de determinar los responsables de este hecho.

Explicó que con los técnicos de la dependencia realizaron una visita de campo para identificar el origen de esos residuos, pero lamentablemente no lograron determinar de que institución provenían.

“Con nuestros técnicos realizamos una visita de campo por los técnicos del área del proyecto de gestión ambiental de la Secretaría de Salud de Armenia para posiblemente identificar cuál podría ser el origen de esos residuos, buscar el logo o aspecto que permitiera identificar de qué institución provenían o se originaron esos residuos", señaló.

A raíz de lo anterior, aseguró que vienen desarrollando visitas a todas las instituciones que son sujeto de atención puntualmente en las zonas cercanas y hacerles auditoria sobre las condiciones en cuanto a la recolección y transporte de los residuos hospitalarios peligrosos.

“Lamentablemente en esa visita nosotros no se pudo determinar que que se identificara de qué de qué institución podía venir. Entonces, realizamos inmediatamente desde el mismo martes, ayer y hoy estamos haciendo visita a todas las instituciones que son sujetos de atención", resaltó.

Añadió: “Inicialmente haciendo un barrido en la zona cercana las instituciones hospitalarias, centros médicos, laboratorios clínicos para verificar el documento que ellos presentan y hacerle una auditoría a ese documento donde ellos deben demostrar que no es un solo documento, sino que está siendo operativo, ellos tienen los contratos con las instituciones debidamente habilitadas para la recolección, transporte y destino final de estos residuos hospitalarios peligrosos", indicó.

Hallazgos en las visitas establecidas

Sobre lo que han encontrado en las visitas, el funcionario manifestó: “Y en caso de hallar de que no lo estén cumpliendo, pues muchas veces va a ser para nosotros difícil definir quiénes fueron los que arrojaron eso allá, pero el que no lo esté cumpliendo en la actualidad se le aplicarán las medidas sanitarias acorde a los hallazgos encontrados. Ya en el informe que recibí hay algunas instituciones que tienen algunas dificultades en demostrar el cumplimiento de esto y ya se están aplicando las medidas sanitarias respectivas".

Reconoció que el sitio donde se encontraron los elementos no es de fácil acceso por eso la hipótesis puede estar relacionada con que fueron arrojados desde un vehículo ya que los lanzaron por encima de un cerramiento.

Resaltó que el proceso que adelantó el ingeniero ambiental de la obra que evidenció el caso fue de la mejor manera puesto que acordonó el lugar para evitar una mayor exposición respecto a contaminación y enfermedad.