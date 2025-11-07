¿Cómo avanza el proyecto para la escombrera en la ciudad de Armenia?

Armenia

En efecto ha sido un tema complejo respecto a la disposición de residuos por lo que incluso volqueteros han protestado por la falta de un lugar adecuado para ese fin.

El alcalde de la capital quindiana, James Padilla reconoció que han entablado conversación con el sector de los volqueteros para llegar a las soluciones es por esto que ya disponen de tres lotes con viabilidad ambiental a la espera de definir uno solo.

“Hace varios meses hemos tenido unas conversaciones con el gremio de volqueteros. Es así que ya nosotros desde la administración municipal tenemos tres lotes con el aval ambiental que era lo más importante y que es lo que se había esperado en los últimos años y por eso ese tema de dónde se podrían arrojar los residuos sólidos del municipio de Armenia que ha sido una bola de nieve y no se había podido", explicó.

Explicó que ya cuentan con los respectivos permisos, terrenos autorizados por planeación municipal por lo que ahora se centra la situación en quien será el encargado del manejo administrativo del proyecto.

“Nosotros ya contamos con los permisos servicios ambientales, con los terrenos autorizados por planeación, por jurídica del municipio y estamos evaluando es quién va a ser el manejo administrativo de este de este proyecto. Estamos sentados en mesas con el gremio de volqueros y estamos esperando a llegar a un acuerdo", mencionó.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Indicó que actualmente la disposición se realiza en predios privados en el municipio de Buenavista por eso están acelerando el proceso entendiendo la necesidad que surge de contar con un lugar para dicho proceso.

“Actualemente el proceso lo estamos haciendo en predios privados en municipio de Buenavista. Estamos acelerando el proceso para la disposición de estos residuos por parte de la de la administración municipal, pero esperamos que más o menos en un mes podamos tener respuesta y ya que los trabajadores y los comerciantes y en este caso el gremio de volqueteros tenga un sitio para la disposición de estos residuos", puntualizó.

Agregó que el tema de la administración del lugar es analizado jurídica y financieramente teniendo en cuenta la concertación con volqueteros.