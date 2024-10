En Armenia llaman la atención sobre multas a quienes arrojen basuras a las calles

Armenia

La multa es superior al millón de pesos y las autoridades refuerzan el llamado a vendedores de perecederos de la carrera 19 de la ciudad donde se generan inundaciones en medio de las lluvias por el taponamiento del alcantarillado debido al manejo de los residuos.

Wilmer Guerrero, subintendente del grupo de Protección Ambiental de la Policía del departamento destacó la socialización que vienen realizando en la zona por la complejidad que se genera allí. Mencionó que la idea está enfocada en dar a conocer los pormenores sobre la correcta disposición de los residuos.

“Ya hicimos una socialización específicamente en la carrera 19, con calle 16, donde días antes se nos presentó una inundación en la cual estas alcantarillas fueron rebozadas por eh, recibidos sólidos en las cuales no dejaron transitar el agua correctamente, Hicimos un paso un barrido en las cuales en los establecimientos donde venden frutas y verduras haciéndole la recomendación a las personas sobre la ley 1801 dándole a conocer el artículo 111 que son los más los manejos en cuanto a la disposición de los residuos sólidos”, dijo.

Además, dijo que cuentan con diferentes comparendos como son multas pedagógicas y monetarias de diferentes montos por eso es clave acatar las recomendaciones para evitar afectaciones.

“tenemos varios comparendo en los cuales tenemos desde multas pedagógicas a monetarias de ciertos valores en los cuales tenemos acá las basuras en los horarios no los no autorizados y no en los días que no pasa el carro recolector de las basuras. Lo otro es la disposición en cuanto a no arrojar basuras y escombros en la vía pública, que es lo que no se nos está presentando más en todo este sector aledaño, hacemos la invitación a las personas de que, por favor, demos aviso oportunamente a las autoridades”, sostuvo.

Vendedores de perecederos

En efecto, hablamos con David Beleño, Líder de vendedores ambulantes quien ante las medidas frente a las recientes inundaciones sobre la carrera 19 de Armenia, manifestó estar de acuerdo debido a la necesidad de conciencia que requiere la ciudad, sin embargo, manifiesta la necesidad de hacerle seguimiento a personas y habitantes de calle que traen basuras a este sector donde los vendedores ambulantes desarrollan su actividad comercial.

David Beleño también expresó no estar de acuerdo con la responsabilidad que ponen sobre los vendedores ambulantes respecto a la mala disposición de basuras y por ende las inundaciones y hace un llamado a las autoridades municipales a estar más atentos y hacer un seguimiento a quienes si arrojan basuras a la calle.

“Nosotros tenemos cuatro canecas aquí para para la basura, sí y vienen de gente de afuera que le pagan a los señores indigentes para que vengan y voten la basura, ahí sí, entonces como les dije los de la EPA porque no le hacen un seguimiento a estas personas que mandan del sitio a votar, las basura acá y cuando llenan las canecas, entonces qué hacen las personas las tiran al piso”, contó.