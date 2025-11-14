“El CNE aún no otorga las garantías para inscribir una lista paritaria al Congreso”: Carolina Corcho

La cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado, Carolina Corcho, alertó sobre las consecuencias que está generando la demora del Consejo Nacional Electoral (CNE) en otorgar la personería jurídica del movimiento. Según explicó, esta situación impide que la colectividad tenga garantías plenas para presentar una lista paritaria al Congreso en las elecciones de 2026.

Corcho recordó que el Pacto Histórico obtuvo “casi tres millones de votos” en la consulta popular, un resultado que, según afirma, legitima la solicitud de personería jurídica y el derecho a participar en igualdad de condiciones en el proceso electoral.

“Hemos interpuesto una tutela dado que el Consejo Nacional Electoral aún no otorga personería jurídica ni garantías para inscribir la lista de congresistas, hombres y mujeres, de manera paritaria”, afirmó Corcho.

Según explicó, la acción judicial busca que se ordene la inscripción de la lista legislativa “tal y como lo definió el pueblo colombiano en una consulta legítima con una altísima participación”.

Corcho insistió en que la falta de decisión del CNE limita el derecho de participación política del movimiento, especialmente ante la proximidad de los plazos de inscripción al Congreso.

“Esperamos que los jueces de la República una vez más protejan nuestros derechos políticos a participar”, señaló.

La dirigencia del Pacto Histórico espera que la respuesta judicial se produzca antes del cierre del calendario, para evitar que la coalición quede por fuera de la contienda legislativa.

¿Hasta cuando se pueden inscribir los candidatos al congreso en 2026?

Las inscripciones de candidatos al Congreso comenzaron el 8 de noviembre y se extenderán hasta el 8 de diciembre. Sin la personería jurídica, el Pacto Histórico no puede presentar ni registrar oficialmente sus listas, un escenario que incrementa la presión sobre el órgano electoral.

