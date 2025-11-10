Elecciones 2026: ¿Cuántas firmas se necesitan para ser candidato independiente al congreso?

Colombia

De cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo del próximo año. La registraduría reporto que al cierre del periodo de registro, los comités registrados representan distintas regiones del país y la circunscripción internacional.

79 comités ciudadanos se registraron oficialmente para participar por firmas en las elecciones al Congreso de la República de 2026.

¿Cuántos aspirantes a Senado y a Cámara de Representantes?

De esos grupos:

35 buscan llegar al Senado

buscan llegar al 44 a la Cámara de Representantes

Incluyendo candidaturas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) y también desde la circunscripción internacional, que representa a los colombianos en el exterior.

Con este cierre de inscripciones, la Registraduría resaltó que “cada vez más ciudadanos quieren participar en la política sin depender de partidos tradicionales, mostrando un interés creciente por las candidaturas independientes.”

“Este paso es clave dentro del calendario electoral de 2026. Garantizamos un proceso transparente, plural y con reglas claras para todos los aspirantes”, señaló la entidad electoral.

El registro de estos 79 comités marca el inicio del trabajo de recolección de firmas y verificación de apoyos, pasos necesarios para que puedan convertirse en candidatos oficiales al Congreso en las próximas elecciones.

¿Cuántas firmas se necesitan para ser candidato independiente al congreso?

Cámara de Representantes: 50.000 firmas validas

Senado de la República: 50.000 firmas validas

¿Hasta cuando hay plazo de entregar las firmas a Congreso?

Según el calendario electoral de la Registraduría los aspirantes tienen hasta el 8 de diciembre de 2025 para entregar sus firmas y avalar sus candidaturas.

¿Qué elecciones hay en el 2026?

El próximo año son elecciones para la rama legislativa y presidencial.