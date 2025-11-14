“Pasan los días y el CNE no nos entrega nuestra personería”: Iván Cepeda sobre tutela contra el CNE

Colombia

El precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunció este viernes que la demora del Consejo Nacional Electoral (CNE) en entregar la personería jurídica del movimiento está poniendo en riesgo la inscripción de sus listas al Senado y la Cámara para las elecciones de 2026.

El dirigente también respondió a denuncias sobre presuntas irregularidades internas y asistió a la movilización convocada en Bogotá junto a la senadora y su ahora jefe de debate, María José Pizarro.

Cepeda advierte riesgo electoral por la falta de personería jurídica

En diálogo con Caracol Radio, Cepeda confirmó que el movimiento interpuso una tutela para exigir al CNE una decisión inmediata.

Recordó que las inscripciones de candidatos comenzaron el 8 de noviembre y que el plazo vence el 8 de diciembre, por lo que la falta de personería jurídica limita la participación del movimiento en el proceso electoral.

“Ya pasan los días y no nos dan entrega de nuestra personería. Sin ella no podemos inscribir candidatos y candidatas. Eso sería una violación flagrante de nuestros derechos”, aseguró.

El precandidato calificó como “arbitraria” la actuación del CNE y advirtió que, de no resolverse pronto, se estaría afectando a los más de 2,7 millones de votantes que respaldaron al Pacto Histórico.

Presuntas irregularidades en las listas al Congreso: Cepeda responde

Cepeda también respondió a versiones sobre supuestas irregularidades en la conformación de las listas legislativas.

“En todo proceso político pueden presentarse irregularidades, pero lo importante es denunciarlas ante las autoridades electorales. Hasta ahora no se ha comprobado algo que demerite nuestra conciencia”, señaló.

Cepeda asegura que, por ahora, no hay investigaciones formales que comprometan la legitimidad del proceso interno.

Cepeda y María José Pizarro en la movilización en Bogotá

En medio de las discusiones sobre el calendario electoral, Iván Cepeda llegó este viernes a la movilización convocada en el centro de Bogotá. Estuvo acompañado por la senadora María José Pizarro, su jefe de debate.

Ambos participaron en la jornada para acompañar a las organizaciones sociales que se sumaron a la movilización en la capital.

¿El CNE entra en cuenta regresiva?

El Consejo Nacional Electoral tiene menos de un mes para tomar una decisión sobre la personería jurídica del Pacto Histórico. De no hacerlo antes del 8 de diciembre, la coalición quedaría sin la posibilidad de registrar listas propias para las elecciones de 2026, un escenario que Cepeda considera “grave” para el ejercicio de los derechos políticos.