Daniel Noboa busca aprobar consulta popular para convocar Asamblea Constituyente ¿qué quiere reformar?

AME8773. QUITO (ECUADOR), 05/01/2025.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, saluda a sus simpatizantes desde el balcón del Palacio de Gobierno, este domingo en Quito (Ecuador). Noboa se mostró seguro de que vencerá en las elecciones del próximo 9 de febrero, en las que busca el apoyo popular para gobernar hasta 2029. EFE/ José Jácome / José Jácome ( EFE )

La Constitución que instauró el expresidente Rafael Correa en Ecuador en 2008 puede tener los días contados si el actual mandatario Daniel Noboa logra su propósito de establecer una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna, que será la cuestión principal de las elecciones convocadas para este domingo, 16 de noviembre.

Casi 14 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para responder “Sí” o “No” a tres preguntas en un referéndum para reformar la Constitución y una pregunta en la consulta popular que busca instaurar una Asamblea Constituyente para la creación de una nueva carta magna.

A ellos se suman 481.373 nacionales residentes en el exterior que también podrán ejercer su derecho, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además del regreso de bases militares extranjeras prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva Constitución, deben decidir si ponen fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y si reducen el número de congresistas.

En caso de que gane el ‘Sí’, los ecuatorianos deberán volver a las urnas para designar a los 80 asambleístas constituyentes.

La Constituyente durará 180 días contados desde su instalación, prorrogables una sola vez por hasta 60 días y el nuevo texto deberá ser aprobado por los ecuatorianos en un nuevo proceso electoral.

¿Qué busca Noboa?

La actual Constitución tiene 444 artículos y Noboa, que no ha detallado qué temas planteará para una eventual nueva Constitución, aspira que ésta sea “sencilla de entender, de interpretar, pero eficiente”, con unos 180 artículos.

Aunque analistas consideran que Noboa busca una Constitución a su medida, el gobernante sostiene que quiere una que proteja “los derechos ciudadanos”, sin tocar los derechos de la naturaleza donde la actual Carta Magna es pionera, pero cree que la actual Constitución protege a los delincuentes.

Para Noboa, la Constitución actual restringe el uso de la prisión preventiva y facilita que acusados de graves delitos estén libres gracias a recursos legales amplios (acciones de protección, hábeas corpus, medidas cautelares) que, aunque pensados para garantizar derechos humanos, han sido aprovechados por sus abogados para evitarles la cárcel.

Liberalizar economía

En materia económica, Noboa ha anticipado que el país necesita apertura y reglas claras para la inversión extranjera frente al marco actual, que establece sectores económicos estratégicos con prevalencia del Estado, así como facilitar la contratación para generar empleo.

La salud cree que debe estar por completo bajo gestión del ministerio, y no una parte en manos de la Seguridad Social.

Quienes apoyan el ‘Sí’ sostienen que el país necesita un nuevo pacto social que redefina instituciones y dé paso a un modelo más eficiente, pero los detractores temen que sea una estrategia política para que el Gobierno controle el diseño institucional y debilite contrapesos como la Corte Constitucional, que ha anulado varias reformas de Noboa por vulnerar derechos.

Asimismo, les asusta que se eliminen garantías sociales, ambientales y de participación ciudadana, reconocidas en la Constitución de 2008, la primera en el mundo en incorporar derechos a la naturaleza.

Campañas a favor y en contra

El presidente Daniel Noboa, principal impulsor del referéndum, recibió licencia de la Asamblea Nacional para ausentarse de sus funciones y hacer campaña por el ‘Sí’ hasta el jueves 13 de noviembre, día en el que finalizó la campaña. Los días posteriores, hasta el domingo, regirá el silencio electoral.

Por su parte, el correísmo, principal fuerza de la oposición, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) han centrado sus esfuerzos en promover el ‘No’.

Otras organizaciones, como el Centro Democrático y Sociedad Patriótica, también se oponen a la consulta. Las campañas se desarrollan tanto en redes sociales como en recorridos territoriales, donde se han colocado carteles.