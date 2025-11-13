Estados Unidos anuncia acuerdos comerciales con Ecuador y Argentina

Estados Unidos anunció dos avances clave en su agenda comercial con Sudamérica al concretar acuerdos marco por separado con Argentina y Ecuador, orientados a promover inversiones y modificar cargas arancelarias.

En Washington, el canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó que su país alcanzó un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión, el cual, según Buenos Aires, “crea las condiciones para aumentar las inversiones estadounidenses” en Argentina.

El comunicado conjunto difundido por la Casa Blanca señala que, el marco de trabajo incluirá temas arancelarios, regulatorios y de propiedad intelectual, con vistas a la futura firma de un acuerdo integral.

En paralelo, Estados Unidos informó un entendimiento similar con Ecuador para eliminar los aranceles impuestos este año por la administración de Donald Trump a ciertos productos ecuatorianos.

Los gravámenes, que comenzaron en 10 % en abril y aumentaron a 15 % en agosto, serán levantados para exportaciones como el banano y el cacao, bienes que EE.UU. no produce en cantidades suficientes.

A cambio, Ecuador se compromete a reducir o eliminar aranceles a maquinaria, productos de salud, bienes tecnológicos, químicos, motores y ciertos productos agrícolas estadounidenses.

Ambos acuerdos integran una estrategia estadounidense de acercamiento económico en la región y podrían traducirse en mayores flujos comerciales, así como en un aumento de la presencia de inversiones norteamericanas en Sudamérica.