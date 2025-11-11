Exvicepresidente Glas, entre los 300 presos trasladados a cárcel de máxima seguridad, en Ecuador

AME9864. QUITO (ECUADOR), 30/06/2025.- El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas (c), es custodiado por integrantes de la policía a su llegada al juicio este lunes, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito (Ecuador). Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador decidió por unanimidad condenar a 13 años de cárcel al exvicepresidente correísta Jorge Glas por peculado (malversación de fondos públicos) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016. EFE/José Jácome / JOSÉ JÁCOME ( EFE )

Mediante un trino de X, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, compartió varias fotos del expolítico en prisión y aseguró que, el exvicepresidente, Jorge Glas, que cumplía condena en la prisión de La Roca, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena.

“Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”, escribió el mandatario.

Glas, ya cumplía una pena de ocho años por dos condenas de corrupción y, tras ser liberado en 2022 y solicitar asilo político en la Embajada de México, fue nuevamente capturado el pasado mes de junio por el delito de peculado. Es decir, ‘malversación de fondos políticos’. Esto, durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.

Trayectoría política de Jorge Glas:

La trayectoria política de Jorge Glas, está profundamente relacionada con la de Rafael Correa, figura central del movimiento político que marcó una etapa importante en la historia reciente del Ecuador.

Desde el año 2007, Glas comenzó a ganar relevancia dentro del gobierno correísta, desempeñando distintos cargos que le permitieron consolidar su posición dentro del proyecto de la Revolución Ciudadana.

Gracias a su cercanía con Correa y a su participación en áreas estratégicas del Estado, logró escalar progresivamente hasta convertirse en uno de los colaboradores más cercanos del entonces presidente.

Finalmente, su papel dentro del movimiento lo llevaron a ocupar la vicepresidencia de la República en dos ocasiones consecutivas, durante el período comprendido entre 2013 y 2017.