Colombia sufre una derrota más en la Billie Jean King Cup con Camila Osorio: República Checa domina. (Photo by WUHAN OPEN OFFICIAL 2025/VCG via Getty Images) / VCG

¡Triste inicio para Colombia en la Billie Jean King Cup 2025! A pesar de que todavía falta el partido de dobles, el equipo nacional ya perdió su cruce ante República Checa, debido a que Yuliana Lizarazo y María Camila Osorio cayeron en sus respectivos duelos en sencillos.

Yuliana Lizarazo inició el día con derrota

La historia no comenzó para nada bien para Colombia en estos play-offs de Billie Jean King Cup, luego de que Yuliana Lizarazo no lograra sacar diferencias ante la checa Nikola Bartunkova.

Aunque la europea quebró en el primer saque de Lizarazo, la deportista vallecaucana se repuso al instante y puso el marcador 2-1. Ahora bien, los errores en devolución la llevaron al quiebre nuevamente y con ello Bartunkova siguió de largo. Fue 6-3 en este primer set.

El siguiente juego fue prácticamente un solo de la tenista checa, que quebró nada más iniciado el enfrentamiento, repitió para sellar el 4-1 y definió la historia por esta vía para sellar el aplastante 6-1.

Camila Osorio decepcionó

Con el resultado anterior, todas las esperanzas recayeron en Camila Osorio, la raqueta número uno del país. Ahora bien, la cucuteña tuvo un reto complicadísimo frente a Linda Noskova.

La igualdad entre las dos tenistas concluyó en el tercer saque de Osorio, que presentó algunos errores en su golpeo y terminó sufriendo el quiebre. A partir de ese momento, la desconcentración invadió a Camila, que volvió a perder el saque y terminó cayendo por 6-2.

En el segundo set, la deportista nacional estaba completamente ida. Perdió sus primeros tres saques y llegó a estar 5-0 abajo. En ese momento, mostró su mejor tenis, al quebrar a Noskova y por fin aprovechar su servicio. Y cuando parecía que la remontada parecía posible, su rival apretó para definir la historia con un nuevo 6-2.

¿Qué falta para Colombia?

El último partido entre Colombia y República Checa en estos play-offs de la Billie Jean King Cup será en la categoría de dobles y se llevará a cabo este mismo viernes 14 de noviembre, en el Arena Varazdin de Croacia.

Las representantes nacionales serán María Torres junto con María Paulina Pérez.