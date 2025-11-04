¿Cuál tenista colombiana cerró mejor el 2025?: Así terminaron Emiliana Arango y Camila Osorio

La bielorrusa Aryna Sabalenka, quien actualmente se encuentra disputando el Finals WTA en Riad, Arabia Saudita, cerró el 2025 nuevamente como la tenista número uno del mundo. Aryna ganó el US Open y fue finalista en el Abierto de Australia y Roland Garros durante el presente año.

Con la temporada ya resuelta, las colombianas Emiliana Arango y Camila Osorio ya conocen sus posiciones finales en el escalafón femenino. Ambas terminaron ubicadas en el Top 100, aunque mejor rankeada la deportista antioqueña.

Balance del 2025 para las colombianas

Emiliana Arango alcanzó este año el mejor ranking de su carrera, donde llegó a ser 46 del mundo. Cerró la temporada en el puesto 48; entretanto, Camila Osorio llegó a ocupar el puesto 51, cerrando el 2025 en la casilla 80.

En datos recopilados por el periodista Fabian Valeth, así fue el balance de la temporada de las colombianas, incluidas sus ganancias.

Emiliana Arango (24 años)

Torneos jugados: 26

Victorias: 27

Derrotas: 27

Títulos: WTA 125 Cancún

Finales (Otras): 2 (WTA 500 Mérida y Guadalajara)

Triunfos Top-50: 2

Mejor triunfo: Magda Linette / 37°

Mejor Ranking: 46°

Balance Ranking: Comenzó 170°, terminó 48°

Bolsa (Dólares): $745.510

Camila Osorio (23 años)