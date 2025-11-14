Calendario de Independiente Santa Fe en cuadrangulares finales: Fecha y hora
El equipo bogotano va en búsqueda de ser bicampeón del fútbol colombiano.
¡El León sorprendió con su clasificación! Independiente Santa Fe logró su objetivo de entrar a los cuadrangulares, luego de haber tenido un panorama difícil, pues tenia que ganar los últimos tres partidos de la Liga Colombiana y lo hizo. El equipo bogotano clasificó en el séptimo puesto con 31 puntos.
En la fecha 20, Santa Fe eliminó a Alianza tras ganarle 1-0 en condición de local, quien también estaba en la lucha de entrar a los ocho. Harold Santiago Mosquera anotó el único tanto al minuto 49′, sellando el cupo del León a los cuadrangulares.
El Cardenal quedó en el Grupo B con Atlético Bucaramanga, Fortaleza y Deportes Tolima, quien clasificó en segundo lugar de la tabla con 38 puntos, logrando conseguir el punto invisible, lo que significa que ni el León ni otro equipo puede empatar con los Pijaos, de ser así, este avanzaría directamente a la final
Así disputará las fechas de cuadrangulares Independiente Santa Fe
El conjunto Cardenal cerrará la fecha de cuadrangulares en el estadio El Campín, ilusionado con volver a llegar a la final para convertirse en bicampeón del fútbol colombiano y conseguir la estrella 11. Hasta el momento, la Dimayor solo ha confirmado la fecha y hora de los dos primeros compromisos.
- Fecha 1 ( Miércoles 19 de noviembre)
Partido: Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe
Estadio: Departamental Américo Montanini
Hora: 7:30 p.m.
- Fecha 2 (Sábado 22 de noviembre)
Partido: Independiente Santa Fe vs. Fortaleza
Estadio: El Campín
Hora: 5:00 p.m.
- Fecha 3
Partido: Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima
Estadio: El Campin
- Fecha 4
Partido: Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe
Estadio: Manuel Murillo Toro
- Fecha 5
Partido: Fortaleza vs. Independiente Santa Fe
Estadio: Techo
- Fecha 6
Partido: Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga
Estadio: El Campín