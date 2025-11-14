Así será el plan de manejo de tránsito del “Vacile de la 54” en Cartagena

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía que los días 15 y 16 de noviembre se llevará a cabo el evento salsero “Vacile de la 54”, que se desarrollará entre los barrios Caracoles y Blas de Lezo, sobre la Transversal 54, en el carril sentido sur Ceballos – Bomba El Amparo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con motivo de este evento, que se realiza en el marco de las Fiestas de la Independencia, se implementará el cierre del carril Ceballos – Bomba El Amparo, desde las 11:00 p. m. del viernes, 14 de noviembre, hasta las 12:00 del mediodía del lunes, 17 de noviembre.

Durante este periodo, se habilitará un contraflujo en el carril paralelo (sentido norte Bomba El Amparo – Ceballos) para garantizar la movilidad en la zona.

El DATT contará con la presencia de agentes y reguladores de tránsito, quienes estarán encargados de orientar a los conductores y velar por el buen flujo vehicular durante el desarrollo del evento.