Bolívar se alzó con el premio al Mejor Traje Artesanal en el Concurso Nacional de Belleza

Gracias a una creación que refleja la riqueza patrimonial, el talento y la identidad de los artesanos bolivarenses que integran el proyecto Marca Bolívar.

El traje, una obra maestra de arte textil y creatividad diseñado por Alfredo Barraza, fue confeccionado completamente a mano por un grupo de artesanos locales que, bajo la iniciativa Marca Bolívar, trabajan por visibilizar y fortalecer la economía creativa del departamento. Inspirado en los paisajes, tradiciones y colores del Caribe colombiano, el diseño combina técnicas ancestrales de tejido, bordado y pintura sobre tela con materiales naturales y sostenibles, destacando la biodiversidad y la historia del territorio.

La señorita Bolívar, María José Ayazo, quien lució la creación durante la gala, cautivó al jurado y al público por el simbolismo del traje, que narra la conexión entre el río, la tierra y el espíritu resiliente de los bolivarenses.

“Este reconocimiento es para nuestros artesanos, los verdaderos guardianes de la identidad cultural de Bolívar. Marca Bolívar es una vitrina que les permite mostrar al país su talento, innovación y orgullo por nuestras raíces”, afirmó la Primera Gestora de Bolívar, Angélica Salas.

El premio reafirma el compromiso del departamento con la promoción del arte, la cultura y el emprendimiento local, consolidando a Marca Bolívar como una plataforma que impulsa el desarrollo social a través del diseño, la tradición y la sostenibilidad.

Marca Bolívar es una estrategia de desarrollo territorial y promoción cultural que busca fortalecer la identidad bolivarense a través del apoyo a artesanos, diseñadores, productores y artistas locales. Su propósito es posicionar a Bolívar como un referente nacional e internacional en creatividad, innovación y tradición.