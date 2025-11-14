Así cerró la semana el café: cotización oficial de la carga de 125 kg para HOY, 14 de noviembre
Conozca el precio del café en Colombia, además de los países que llegaron a un acuerdo con EE.UU. para reducir aranceles a diferentes productos como el café
En días pasados, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había anunciado que Estados Unidos estaría evaluando tomar medidas con diferentes países, con el objetivo de afrontar diversas dificultades que se estaban presentando en la cadena de suministro de alimentos del país. Las cuales, serían producto de las estrictas medidas migratorias, que habrían dejado el campo del país norteamericano sin mano de obra disponible.
Pues bien, el día de hoy, el presidente estadounidense Donald Trump, anunció un plan de contingencia que incluye la eliminación de aranceles a productos de diferentes países latinoamericanos, los cuales, no son producidos en Estados Unidos, con el fin de que estos lleguen a su país y no representen un aumento en el costo de vida de los ciudadanos.
Los países que se habrían beneficiado de este tratado, serían Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, quienes se encargarían de proveer productos como bananos, cacao, carne de res, textiles y café. Sin embargo, se espera que la firma oficial de estos acuerdos, se realice en las próximas semanas.
En cuanto al sector cafetero, a pesar de que Colombia no se encuentra incluido en los integrantes de este acuerdo, no termina de ser del todo negativo, dado que allí no se encuentra Brasil, que es el principal rival en la exportación de granos de café hacia Estados Unidos.
Precio del café en Colombia HOY 14 de noviembre
Según la información presentada en por la Federación Nacional de Cafeteros tanto en su página web como en sus redes sociales, el precio de la carga de café se habría mantenido en el mismo precio del día de ayer sin ninguna variación. Por esto, el valor de la carga cerraría la semana con un balance negativo, dado que en días recientes, tuvo una caída cercana a los $200.000 pesos colombianos.
Con base en esto, y en la información registrada en los informes, el precio de la carga de 125 kg de café referencia FR 94, para HOY, 14 de noviembre y que regirá durante el fin de semana, es de $2′840.000 COP. Mientras tanto, la pasilla contenida en el pergamino continuaría en los $10.000 pesos por kilogramo.
Precio de la carga de café en ciudades de Colombia
Dado que el precio de la carga de café se mantuvo igual al día de ayer, el precio en las diferentes ciudades serían los presentados a continuación:
- Armenia: Carga $2,840,500 – Kilo $22,724 – Arroba $284,050
- Bogotá: Carga $2,839,250 – Kilo $22,714 – Arroba $283,925
- Bucaramanga: Carga $2,838,875 – Kilo $22,711 – Arroba $283,888
- Buga: Carga $2,841,250 – Kilo $22,730 – Arroba $284,125
- Chinchiná: Carga $2,840,375 – Kilo $22,723 – Arroba $284,038
- Cúcuta: Carga $2,838,375 – Kilo $22,707 – Arroba $283,838
- Ibagué: Carga $2,839,625 – Kilo $22,717 – Arroba $283,963
- Manizales: Carga $2,840,375 – Kilo $22,723 – Arroba $284,038
- Medellín: Carga $2,839,625 – Kilo $22,717 – Arroba $283,963
- Neiva: Carga $2,838,750 – Kilo $22,710 – Arroba $283,875
- Pamplona: Carga $2,838,500 – Kilo $22,708 – Arroba $283,850
- Pasto: Carga $2,838,500 – Kilo $22,708 – Arroba $283,850
- Pereira: Carga $2,840,375 – Kilo $22,723 – Arroba $284,038
- Popayán: Carga $2,840,625 – Kilo $22,725 – Arroba $284,063
- Santa Marta: Carga $2,842,125 – Kilo $22,737 – Arroba $284,213
- Valledupar: Carga $2,839,750 – Kilo $22,718 – Arroba $283,975
