Ganaderos de Boyacá esperan que diciembre aumente las ventas y reactive la economía hasta en un 30%

Boyacá

Con la llegada de la temporada navideña, los campesinos y ganaderos de Boyacá mantienen la esperanza de que las ventas aumenten hasta en un 30% durante el mes de diciembre, una época que tradicionalmente representa un respiro económico para el sector rural tras varios meses de inestabilidad.

Así lo manifestó Ricardo Ramírez, ganadero del municipio de Firavitoba, quien aseguró que esta temporada genera optimismo entre los productores del campo por el aumento del consumo y la demanda de productos locales.

“Estamos a la expectativa de que las ventas mejoren entre un 10 % y un 30 % este diciembre. No esperamos grandes incrementos en los precios, pero sí un mayor movimiento en el mercado. Esta puede ser una buena oportunidad para que la gente consuma más producto de la región y apoye a los campesinos”, indicó Ramírez en diálogo con Caracol Radio.

El productor explicó que durante diciembre se suelen registrar variaciones en el precio de algunos productos agropecuarios, especialmente la leche, debido a los cambios climáticos.

“En esta época inicia el verano, los pastos disminuyen y la producción lechera baja un poco. Eso genera una leve alza en el precio de la leche, lo cual para nosotros es importante. Diciembre siempre ha sido un mes de esperanza porque, además, se reactiva el comercio y hay más movimiento en el campo”, señaló.

Ramírez destacó que, pese a las dificultades que han enfrentado durante el año por los bajos precios de productos como la papa y la cebolla, el sector ha mostrado signos de recuperación gracias a la estabilización de algunos insumos.

“Durante este año se han estabilizado los precios de concentrados y fertilizantes, lo que nos ha dado un pequeño alivio. Los últimos seis meses han sido más tranquilos en comparación con los momentos de crisis que vivimos, sobre todo después de los paros que afectaron tanto al campo”, añadió.

El ganadero también resaltó la importancia de que los consumidores prefieran los productos boyacenses, destacando la calidad de la carne, la leche y los productos agrícolas que se producen en la región.

“La carne boyacense es de excelente calidad. A diferencia de otros departamentos, aquí la mayoría de la carne que se produce se consume localmente, lo que garantiza frescura y buen sabor. En nuestra provincia del Sugamuxi se producen cerca de 100 mil litros de leche al día, lo que nos convierte en la segunda zona más productora del país”, explicó.

Asimismo, insistió en la necesidad de fortalecer el consumo local como herramienta para impulsar la economía campesina.

“Invitamos a todos a comprar los productos de nuestra tierra. En Boyacá se produce pavo, pollo, huevo, papa, cebolla y mucho más. Si los colombianos consumen lo nuestro, podremos seguir cultivando, mejorando la genética del ganado y sosteniendo nuestras familias”, expresó.