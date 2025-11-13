Valle del Cauca y el Cauca vivieron una fiesta de fútbol con la Copa Incauca 2025
El evento reunió alrededor de 600 deportistas
Concluyó la tercera edición de la Copa Incauca, un torneo que este año combinó competencia, formación e inclusión, consolidándose como uno de los eventos deportivos juveniles más representativos de la región.
En esta versión, Incauca Fútbol Club Femenino y el Club Deportivo Pepinos se alzaron con los títulos en las categorías femenina y masculina, tras imponerse en emocionantes finales ante Pumas Fútbol Club y Incauca F.C. Sede Puerto Tejada, respectivamente. Las finales se disputaron en las instalaciones deportivas de Incauca y contaron con una masiva asistencia de familiares y aficionados.
La Copa reunió a 37 equipos —27 masculinos y 10 femeninos— en las categorías sub-13 y sub-14, provenientes de municipios como Guachené, Padilla, Puerto Tejada, Corinto, Florida, Miranda, Jamundí y Candelaria. Esta edición marcó un precedente al incorporar por primera vez una competencia femenina oficial, en línea con el lema “Por el respeto y la inclusión”, que orientó toda la programación del torneo.
En la final femenina, el equipo de Incauca Fútbol Club venció 3-1 a Pumas Fútbol Club, con goles de Saraí Zuleta, Maite Valencia y Lauren Cristel, mientras que Salomé Villada descontó para Pumas. La capitana Hara Albornoz destacó la importancia del certamen: “Competir en este torneo nos motiva a seguir abriendo espacios para las mujeres en el fútbol”, afirmó.
Por su parte, el Club Deportivo Pepinos dominó la final masculina con una victoria 3-0 frente a Incauca F.C. Sede Puerto Tejada. Santiago Hoyos, autor de uno de los goles y capitán del equipo, fue reconocido por su liderazgo en el campo.
Además del aspecto deportivo, la Copa incorporó actividades académicas y de formación dirigidas a entrenadores y jóvenes, con el objetivo de fortalecer el trabajo en equipo y el juego limpio. El certamen también reconoció a los mejores desempeños individuales: Jesús Martínez Hurtado (Chelsea F.C. de Florida) y Salomé Bermúdez (Pumas de Corinto) fueron los máximos goleadores, mientras que José Caicedo (Club Deportivo Pepinos) y Sofía Tovar (Incauca Femenino) recibieron los premios a las vallas menos vencidas.