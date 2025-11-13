Valle del Cauca y el Cauca vivieron una fiesta de fútbol con la Copa Incauca 2025

Concluyó la tercera edición de la Copa Incauca, un torneo que este año combinó competencia, formación e inclusión, consolidándose como uno de los eventos deportivos juveniles más representativos de la región.

En esta versión, Incauca Fútbol Club Femenino y el Club Deportivo Pepinos se alzaron con los títulos en las categorías femenina y masculina, tras imponerse en emocionantes finales ante Pumas Fútbol Club y Incauca F.C. Sede Puerto Tejada, respectivamente. Las finales se disputaron en las instalaciones deportivas de Incauca y contaron con una masiva asistencia de familiares y aficionados.

La Copa reunió a 37 equipos —27 masculinos y 10 femeninos— en las categorías sub-13 y sub-14, provenientes de municipios como Guachené, Padilla, Puerto Tejada, Corinto, Florida, Miranda, Jamundí y Candelaria. Esta edición marcó un precedente al incorporar por primera vez una competencia femenina oficial, en línea con el lema “Por el respeto y la inclusión”, que orientó toda la programación del torneo.

En la final femenina, el equipo de Incauca Fútbol Club venció 3-1 a Pumas Fútbol Club, con goles de Saraí Zuleta, Maite Valencia y Lauren Cristel, mientras que Salomé Villada descontó para Pumas. La capitana Hara Albornoz destacó la importancia del certamen: “Competir en este torneo nos motiva a seguir abriendo espacios para las mujeres en el fútbol”, afirmó.

Por su parte, el Club Deportivo Pepinos dominó la final masculina con una victoria 3-0 frente a Incauca F.C. Sede Puerto Tejada. Santiago Hoyos, autor de uno de los goles y capitán del equipo, fue reconocido por su liderazgo en el campo.

Además del aspecto deportivo, la Copa incorporó actividades académicas y de formación dirigidas a entrenadores y jóvenes, con el objetivo de fortalecer el trabajo en equipo y el juego limpio. El certamen también reconoció a los mejores desempeños individuales: Jesús Martínez Hurtado (Chelsea F.C. de Florida) y Salomé Bermúdez (Pumas de Corinto) fueron los máximos goleadores, mientras que José Caicedo (Club Deportivo Pepinos) y Sofía Tovar (Incauca Femenino) recibieron los premios a las vallas menos vencidas.