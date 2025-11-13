Aparecen tres cilindros en la vía Cali–Buenaventura y generan alarma entre los usuarios

Tres cilindros pintados con los colores de la bandera de Colombia aparecieron este jueves en la vía que comunica a Cali con el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca. Dos de ellos fueron encontrados en el kilómetro 22 y otro en el kilómetro 54, a la altura del sector de Atuncelas, jurisdicción del municipio de Dagua.

De inmediato, la Policía de Tránsito y Transporte activó el protocolo de seguridad y desplegó a su equipo antiexplosivos para inspeccionar los artefactos. Hacia las 6:30 de la mañana, las autoridades descartaron la presencia de material explosivo en los dos cilindros ubicados en el kilómetro 22.

➡️ #ATENCIÓN 🚨 | Autoridades descartan presencia de explosivos en dos cilindros en el Km22 y verifican otro en el Km 54 de la vía Cali - Buenaventura. pic.twitter.com/0tm5KQi3vz — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 13, 2025

Sin embargo, la verificación continúa en el kilómetro 54, donde permanece un tercer cilindro. Por seguridad, el paso vehicular en ese tramo de la vía Cali–Buenaventura fue cerrado temporalmente mientras se adelanta el procedimiento técnico.

Información preliminar apunta a que este hecho podría estar relacionado con las disidencias de las FARC, frente ‘Jaime Martínez’ que delinquen en la zona rural del Valle del Cauca.