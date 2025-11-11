Cali, epicentro del baloncesto continental: sede de las Eliminatorias al Mundial FIBA 2027
Cuatro vallecaucanos están en la nómina preliminar de 29 convocados
La capital vallecaucana se alista para recibir una de las citas deportivas más importantes del año: las Eliminatorias al Mundial FIBA Catar 2027.
Los próximos 27 y 30 de noviembre, el emblemático Coliseo Evangelista Mora será escenario de dos vibrantes duelos entre Colombia y Venezuela, marcando el inicio del camino clasificatorio hacia la máxima cita del baloncesto mundial.
El seleccionador nacional, Tomás Díaz, anunció la lista preliminar de 29 jugadores que aspiran a vestir la camiseta tricolor en esta primera ventana FIBA. Entre los convocados destacan figuras con amplia trayectoria internacional y jóvenes promesas que representan el futuro del baloncesto colombiano.
El técnico deberá reducir la nómina a 12 jugadores, una tarea que, según el propio Díaz, “no será sencilla, por el excelente nivel físico y técnico que están mostrando los jugadores tanto en Colombia como en el exterior”.
La preselección incluye a varios vallecaucanos que serán locales ante su afición: Alejandro Minota, Cristian Solís (de Tuluá), Gerson Caicedo (de Palmira) y Kevin Quiñones (de Cali), quienes se perfilan como piezas fundamentales en el esquema nacional.
La boletería para los encuentros ya está disponible, con precios de $25.000 en la localidad general y $50.000 en la zona VIP, y descuentos del 50% en la etapa de preventa hasta el 15 de noviembre.