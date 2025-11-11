Cali, epicentro del baloncesto continental: sede de las Eliminatorias al Mundial FIBA 2027

La capital vallecaucana se alista para recibir una de las citas deportivas más importantes del año: las Eliminatorias al Mundial FIBA Catar 2027.

Los próximos 27 y 30 de noviembre, el emblemático Coliseo Evangelista Mora será escenario de dos vibrantes duelos entre Colombia y Venezuela, marcando el inicio del camino clasificatorio hacia la máxima cita del baloncesto mundial.

El seleccionador nacional, Tomás Díaz, anunció la lista preliminar de 29 jugadores que aspiran a vestir la camiseta tricolor en esta primera ventana FIBA. Entre los convocados destacan figuras con amplia trayectoria internacional y jóvenes promesas que representan el futuro del baloncesto colombiano.

El técnico deberá reducir la nómina a 12 jugadores, una tarea que, según el propio Díaz, “no será sencilla, por el excelente nivel físico y técnico que están mostrando los jugadores tanto en Colombia como en el exterior”.

La preselección incluye a varios vallecaucanos que serán locales ante su afición: Alejandro Minota, Cristian Solís (de Tuluá), Gerson Caicedo (de Palmira) y Kevin Quiñones (de Cali), quienes se perfilan como piezas fundamentales en el esquema nacional.

La boletería para los encuentros ya está disponible, con precios de $25.000 en la localidad general y $50.000 en la zona VIP, y descuentos del 50% en la etapa de preventa hasta el 15 de noviembre.