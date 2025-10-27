Linda Caicedo, entre las finalistas al 11 de la FIFPro

Tabla de goleadoras de la Copa América femenina: así quedó con el tanto de Linda Caicedo en la final. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP) (Photo by RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty Images) / RODRIGO BUENDIA

La colombiana Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia y del Real Madrid, fue elegida entre las 26 finalistas al 11 ideal de la FIFPro, Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales.

La importancia de este reconocimiento recae en que es elegido por votaciones hechas por las mismas jugadoras profesionales, siendo las propias colegas las que resaltan el talento de sus compañeras de profesión.

Linda es la única colombiana que se encuentra en la lista de preseleccionadas, incluyendo la categoría masculina y femenina.

Linda Caicedo viene de ser incluida en el 11 ideal de la FIFPro el año pasado, siendo la única futbolista del país destacada en la categoría femenina; en la categoría masculina, Falcao fue incluido en el año 2012.

El periodo que se tuvo en consideración para esta elección fue desde el 15 de julio del año pasado hasta el 3 de agosto del presente año. En dicho tiempo, Linda, además de brillar con el Real Madrid, fue subcampeona de la Copa América femenina celebrada en Ecuador, cumpliendo un rol fundamental en la Selección Colombia.

Linda ya había sido destacada recientemente en la gala de ceremonia del Balón de Oro, premios en donde la colombiana ocupó el segundo puesto en el Trofeo Kopa, galardón en el que la española Vicky López se quedó con la distinción.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Tanto el 11 masculino y femenino de la FIFPro se dará a conocer el próximo lunes 3 de noviembre. Los equipos se darán a conocer a través de las redes sociales de la FIFPro.

Nóminados

En la categoría femenina, Linda Caicedo es una de las tres jugadoras latinas finalistas, junto a las brasileñas Martha y Debinha; por su parte, en la categoría masculina, destacan la presencia del argentino Lionel Messi y del portugués Cristiano Ronaldo.

