Adulto y menor de edad judicializados por un aparente hurto en restaurante de Cartagena

La Fiscalía Generalde la Nación, a travésde la Seccional Bolívar, judicializó a un adulto y un menor de edad, quienes habrían participado en el robo a varios clientes que departían en un restaurante del barrio Canapotede Cartagena. Las dos personasfueron señaladas como posibles responsables del delito hurto calificado y agravado.

Se trata de Junior Manuel Vargas Ramos, alias Chapita Moral, de 23 años quien, en compañía de un menor de 16 años habrían llegado, el pasado 8 de noviembre, a un establecimiento de comercio y con armas cortopunzantes, se cree, intimidaron a los clientes y les hurtaron sus pertenencias.

Uniformados de la Policía Nacional, alertados sobre el atraco, capturaron al adulto y aprehendieronal adolescente cuando huían en una motocicleta por el barrioLa Esperanza. En su poder les fueron encontrados celulares, billeteras, joyas y un reloj, presuntamente hurtados en el establecimiento de comida.

‘Chapita’ negó su participación en el delito; mientras que el menor, ante un juez de responsabilidad penal para adolescentes sí admitió haber incurrido en la conducta a él atribuida.

Vargas Ramos fue asegurado en establecimiento penitenciario; mientras que al adolescente le fue impuesta una medida de internamiento preventivo en centro especializado para menores infractores.