Metrolínea otorgará subsidio del 50% en pasajes en Bucaramanga. ¿A quiénes?

Bucaramanga

A partir de hoy, Metrolínea inició con el censo de la población interesada en acceder al subsidio del 50% en dos pasajes diarios del sistema integrado de transporte masivo.

Para acceder al beneficio, las personas deberán presentar una documentación, dependiendo de la población a la que pertenecen. Para el caso de los artistas y deportistas adscritos a entidades como el Instituto de Deporte de Bucaramanga (Inderbu) o el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (Imct), su certificado. Jóvenes universitarios de instituciones públicas o privadas, su carné estudiantil. Adultos mayores de 60 años y personas en condición de discapacidad permanente, su documento de identidad. La convocatoria está destinada únicamente a población de estratos 1,2 y 3.

Para el censo, el ente gestor se dispuso como punto principal de inscripción la estación de Provenza, sin embargo, se visitarán otros sitios de la ciudad.

“Vamos a estar haciendo unas campañas en el Instituto de Cultura, en la UIS, en el Instituto de Deportes, en la estación de la UIS también. Vamos a estar en distintos lugares con personal para que ellos puedan poner los documentos de los requisitos”. Puntualizó Emiro Castro, gerente del ente gestor.

Además de acercarse a los lugares ya mencionados, los interesados también podrán inscribirse escaneando el código QR que se encuentra en la cuenta Instagram del SITM.

La elección de los beneficiarios la hará la Alcaldía de Bucaramanga y se estima que tarde entre una o dos semanas, para que, a inicios de diciembre, los usuarios ya puedan movilizarse con los beneficios.