Dos hermanos fueron asesinados en el norte de Bucaramanga; uno tenía vigilancia electrónica de INPEC

Dos hombres identificados como Jorge Luis Galvis Fula, de 44 años, y Jaime Andrés Galvis Fula, de 42, fueron asesinados en un ataque sicarial registrado hacia las 11:00 de la mañana de este sábado 9 de mayo en el sector de Villa Helena I, al norte de Bucaramanga.

El hecho ocurrió en la peatonal de la calle 15 con carrera 25 esquina, donde, según las autoridades las víctimas se encontraban frente a su residencia consumiendo bebidas alcohólicas cuando fueron sorprendidas por un hombre vestido con prendas oscuras que se movilizaba a pie.

De acuerdo con la información preliminar, el atacante sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra los dos hermanos. Jorge Luis Galvis recibió cinco impactos de bala, mientras que Jaime Andrés Galvis, conocido con el alias de “El Loco”, recibió tres heridas.

Lea también: Buscan a mujer desaparecida en Bucaramanga: familia denuncia inconsistencias en versión de su pareja

Tras cometer el crimen, el sicario huyó por las peatonales del sector y posteriormente abordó una motocicleta en la que otro hombre lo esperaba para escapar. Las autoridades señalaron que ambos hombres murieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Una de las hipótesis que se maneja es la de un posible ajuste ilegal de cuentas relacionado con actividades delictivas. Además, se indicó que las víctimas eran reconocidas en el sector por presuntos vínculos con el tráfico de estupefacientes.

Podría interesarle: Anuncian inversión de $70 mil millones para el campo en Santander. ¿En qué consiste?

El reporte también señala que Jorge Luis Galvis Fula tenía antecedentes judiciales por delitos relacionados con estupefacientes, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar y fuga de presos. Incluso, se encontraba cumpliendo una condena de 9 años y 10 meses por porte de armas de fuego bajo vigilancia electrónica del INPEC.

Por su parte, Jaime Andrés Galvis Fula registraba anotaciones por violencia intrafamiliar, hurto calificado, porte de armas, tráfico de estupefacientes y un proceso por acto sexual violento.